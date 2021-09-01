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Прищепився, але захворів на "ковід" (03.11.2021)

У Німеччині 67% населення повністю вакциновані від коронавірусу. Щеплення не дає 100-відсоткової гарантії від "ковіду", але тих, хто захворів після вакцинації у ФРН - менше 1%.