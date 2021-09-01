Прищепився, але захворів на "ковід" (03.11.2021)

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У Німеччині 67% населення повністю вакциновані від коронавірусу. Щеплення не дає 100-відсоткової гарантії від "ковіду", але тих, хто захворів після вакцинації у ФРН - менше 1%.
У ФРН зростає кількість інфікованих коронавірусом. Кількість підтверджених випадків зросла за тиждень на 16 тисяч і становить понад 50 тисяч за добу. Померли 235 осіб.
Нещеплені особи в Австрії не зможуть відвідувати громадські заклади. Також діятиме заборона на заходи у понад 25 учасників для тих, хто не вакцинувався. Нові обмеження пов'язані зі зростанням інфікованих коронавірусом.
Міністри охорони здоров'я Німеччини закликали усіх до бустерної вакцинації. Раніше Постійна комісія з вакцинації (STIKO) рекомендувала повторне щеплення лише особам старше 70 років.
В Україні нарощують темпи вакцинації на тлі зростання кількості хворих. Першу дозу вакцини від COVID-19 отримали понад 10,6 мільйона осіб, повністю імунізовані майже 7,6 мільйона.
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