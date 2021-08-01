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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "PwC".
PricewaterhouseCoopers (PwC) є міжнародною мережею компаній, які пропонують послуги в сфері аудиту, консалтингу, оподаткування. Штаб-квартира PwC розташована в Лондоні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.