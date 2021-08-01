"Приватбанк" подав позов проти PwC на три мільярди доларів

Український "Приватбанк" подав позов проти аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) на три мільярди доларів. Банк звинувачує аудитора в тому, що він не побачив в його звітності шахрайських операцій.