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PricewaterhouseCoopers (PwC)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "PwC".

PricewaterhouseCoopers (PwC) є міжнародною мережею компаній, які пропонують послуги в сфері аудиту, консалтингу, оподаткування. Штаб-квартира PwC розташована в Лондоні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кожен шостий електромобіль у світі вироблено у Німеччині

Кожен шостий електромобіль у світі вироблено у Німеччині 01.08.2021

Частка німецьких компаній у сегменті електромобілів у світі в другому кварталі 2021 року сягнула 17 відсотків. Найбільший попит на електромобілів - в Китаї, кажуть у компанії PwC.
До 2030 року 400 тисяч німців працюватимуть віртуально - дослідження PwC

До 2030 року 400 тисяч німців працюватимуть віртуально - дослідження PwC 04.12.2019

Технології віртуальної реальності скоро вийдуть за рамки ніші для геймерів і кіноманів, cтверджують експерти PricewaterhouseCoopers.
Автодилери Німеччини побоюються, що вже за 5-10 років будуть не потрібні

Автодилери Німеччини побоюються, що вже за 5-10 років будуть не потрібні 09.11.2018

Бізнес-модель класичних автосалонів віджила своє у ФРН. Німці готові по-новому вибирати і купувати автомобілі, з'ясували експерти консалтингової компанії PwC.
PwC відповіла на закиди Приватбанку щодо недбалого аудиту

PwC відповіла на закиди "Приватбанку" щодо недбалого аудиту 04.04.2018

Представництво аудиторської компанії PwC в Україні заявило, що аудит "Приватбанку" здійснювався у повній відповідності до міжнародних стандартів. Раніше банк повідомив, що подав позов проти PwC до кіпрського суду.
Приватбанк подав позов проти PwC на три мільярди доларів

"Приватбанк" подав позов проти PwC на три мільярди доларів 02.04.2018

Український "Приватбанк" подав позов проти аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) на три мільярди доларів. Банк звинувачує аудитора в тому, що він не побачив в його звітності шахрайських операцій.
Розробник софту SAP є найдорожчою компанією в ФРН - дослідження

Розробник софту SAP є найдорожчою компанією в ФРН - дослідження 01.04.2018

Найдорожчою компанією Німеччини є виробник програмного забезпечення SAP. У Європі перше місце за вартістю займає нафтовий концерн Shell, а в цілому світі - Apple, йдеться в дослідженні PwC.
Справа LuxLeaks: суд у Люксембурзі скасував вирок одному з інформаторів

Справа LuxLeaks: суд у Люксембурзі скасував вирок одному з інформаторів 11.01.2018

Апеляційний суд у Люксембурзі скасував вирок одному з інформаторів у справі про оприлюднення документів щодо ухилення від сплати податків кількох транснаціональних корпорацій.
У PwC надзвичайно розчаровані рішенням НБУ заборонити проводити аудит

У PwC "надзвичайно розчаровані" рішенням НБУ заборонити проводити аудит 21.07.2017

НБУ заборонив одному з найбільших світових аудиторів перевіряти українські банки. Причиною став звіт про стан "Приватбанку", який суперечив даним Нацбанку. Компанія звинувачення відкидає.
Оскар-2017: відповідальність за конфуз взяла на себе компанія PwC

Оскар-2017: відповідальність за конфуз взяла на себе компанія PwC 28.02.2017

Організатори визнали помилку під час церемонії нагородження лауреатів премії "Оскар", яка сталась через "людський фактор".
Опитування: Німці бояться платити за допомогою мобільних телефонів

Опитування: Німці бояться платити за допомогою мобільних телефонів 20.02.2016

Переважна більшість німців побоюються здійснювати безготівкові розрахунки через мобільні пристрої через небезпеку викрадення персональних даних. Про це свідчать дані одного з репрезентативних опитувань.
Німецька промисловість дедалі привабливіша для інвесторів

Німецька промисловість дедалі привабливіша для інвесторів 15.05.2013

Добре розвинута інфраструктура, висока купівельна спроможність, інновації - все це приваблює до Німеччини рекордну кількість іноземних інвесторів, стверджують експерти.