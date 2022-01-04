 Пожежу в парламентському комплексі в ПАР повністю загасили | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2022

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Новини

Пожежу в парламентському комплексі в ПАР повністю загасили

Ніхто не постраждав, але комплексу завдано значної матеріальної шкоди. Заарештовано підозрюваного, якого звинувачують у крадіжці зі зломом, підпалі, крадіжці ноутбуків депутатів, документів та посуду.

Будівля Національної асамблеї серйозно пошкоджена

Будівля Національних зборів серйозно пошкоджена

Руйнівна пожежа, яка спалахнула вранці в неділю в комплексі будівель парламенту Південно-Африканської республіки (ПАР) у Кейптауні, повністю загашена. Про це у вівторок, 4 січня, повідомляє агентство AFP із посиланням на представника пожежної служби міста. За його словами, для контролю за ситуацією біля будівлі поки що залишаються близько 20 пожежників і чотири спеціальні машини.

Під час пожежі ніхто не постраждав, але комплексу завдано значної матеріальної шкоди. Як, повідомляє агентство dpa, повністю зруйнована зала Національних зборів, де засідає парламент, і де президент країни щороку виступає зі зверненням до нації. Потрібні величезні витрати та зусилля на відновлення приміщення. Інші частини комплексу також були сильно пошкоджені полум'ям, димом та водою.

Сильно постраждав також і історичний будинок парламенту, збудований у 1884 році. Тут зберігалося близько 4000 одиниць культурної спадщини Південної Африки, включно з рідкісними книгами та витворами мистецтва, які датуються XVII століттям.

Пожежу гасили понад дві доби

Пожежу гасили понад дві доби

Підозрюваний під арештом

49-річний чоловік, затриманий у будівлі близько 6 години ранку 2 січня, постав перед судом і взятий під варту. Його звинувачують у крадіжці зі зломом, підпалі, крадіжці ноутбуків депутатів, документів та посуду. За словами його адвоката, він не визнав провини.

У зв'язку з інцидентом міністерка громадських робіт та інфраструктури Патрісія де Лілль заявила про повний провал служб безпеки парламенту. За її словами, із записів камер відеоспостереження випливає, що підозрюваний перебував у будівлі щонайменше з другої години ночі, але "співробітники служби безпеки виявили його лише близько шостої ранку, коли через пожежну тривогу подивилися на екрани системи відеоспостереження".

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