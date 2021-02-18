 Постачання газу для ″Донецьктеплокомуненерго″ припинено через заборгованість | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2021

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Новини

Постачання газу для "Донецьктеплокомуненерго" припинено через заборгованість

Припинено постачання природного газу для ОКП "Донецьктеплокомуненерго" у зв'язку із заборгованістю підприємства перед НАК "Нафтогаз України". Про це повідомив "Донецькоблгаз".

Нафтогаз припинив постачання газу для Донецьктеплокомуненерго

Постачання природного газу для ОКП "Донецьктеплокомуненерго" припинено у зв'язку із заборгованістю підприємства перед НАК "Нафтогаз України". Про це в суботу, 6 березня, повідомила пресслужба ПАТ "Донецькоблгаз". "ПАТ "Донецькоблгаз" інформує, що ОКП "Донецьктеплокомуненерго", як постачальник тепла для Донецької області, залишилося без постачальника природного газу через борги перед НАК "Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні. За законодавством, ПАТ "Донецькоблгаз" з суботи, 6 березня, зобов'язане припинити газопостачання на об'єкти ОКП "Донецьктеплокомуненерго", повідомляється на сайті "Донецькоблгазу". "Дії "Донецьктеплокомуненерго" і "Нафтогазу України" змушують нас діяти згідно із законодавством з метою недопущення завдання державі щодобових збитків від несанкціонованого споживання газу в розмірі 150 мільярдів гривень на місяць", - додали в "Донецькоблгазі".

У свою чергу пресслужба НАК "Нафтогаз" у Facebook закликала "Донецькоблгаз" припинити порушення "Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води громадянам", скористатися досвідом інших регіонів і відновити постачання газу "Донецьктеплокомуненерго".

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"Група "Нафтогаз" також закликає місцеву владу втрутитися в ситуацію навколо поставок газу ОКП "Донецьктеплокомуненерго". "Місцевий постачальник тепла протягом опалювального сезону збільшував заборгованість за спожитий газ і в порушення законодавства України не здійснював оплати за його споживання. Це призвело до накопичення боргу в 1,5 мільярда і зняття постачальника з реєстрів ВСО, як того вимагає закон", - йдеться в повідомленні.

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