В Італії відхилили закон про кримінальну відповідальність за гомофобію

Італійський парламент не підтримав законопроєкт, який передбачав запровадження кримінальної відповідальності за гомофобію. На засіданні Сенату (верхньої палати парламенту) 27 жовтня проти ініціативи проголосували 154 депутати, за - 131, повідомляє Reuters.

Восени 2020 року законопроєкт підтримала нижня палата парламенту. Документ прирівнював дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації чи ідентичності до расизму. Відповідно, за це передбачалось покарання, в тому числі у виді позбавлення волі.

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Голосування у Сенаті кілька разів відкладалося через відсутність компромісу між прихильниками та противниками проєкту. В результаті праві партії "Ліга" та "Брати Італії" ініціювали таємне голосування, яке завершилося перемогою противників заборони гомофобії.

Глава МЗС Італії назвав рішення Сенату ганьбою

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо назвав результат голосування у Сенаті ганьбою, повідомляє dpa. Представник соціал-демократів Енріко Летта написав у Twitter, що противники законопроєкту "хочуть зупинити майбутнє та відкинути Італію назад".