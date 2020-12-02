 Помер відомий радянський та російський актор Андрій М′ягков | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 18.02.2021

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Культура й стиль життя

Помер відомий радянський та російський актор Андрій М'ягков

Актор Андрій М'ягков насамперед відомий своїми ролями у фільмах "Іронія долі, або з легким паром!" та "Службовий роман".

Кадр з фільму Службовий роман з Андрієм М'ягковим

Кадр з фільму "Службовий роман" з Андрієм М'ягковим

Відомий радянський та російський актор Андрій М'ягков помер на 83-му році життя. Про це у четвер, 18 лютого, повідомила пресаташе МХТ імені Чехова агентству "Інтерфакс". "Андрія Васильовича не стало", - сказала співрозмовниця агентства. Вона уточнила, що причина смерті поки невідома.

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М'ягков народився 8 липня 1938 року в Ленінграді. Його першою роллю стала робота у фільмі "Пригоди зубного лікаря", де він зіграв дантиста Чеснокова.

Утім, відомим його зробила багаторічна співпраця з режисером Ельдаром Рязановим. Зокрема популярність йому принесли ролі Жені Лукашина у кінострічці "Іронія долі, або з легким паром!", Анатолія Новосельцева в "Службовому романі", Семена Хвостова в "Гаражі" і Юлія Карандишева в "Жорстокому романсі".

У 2015 році міністерство культури України додало М'ягкова до свого "білого" списку діячів культури, які виступили з підтримкою територіальної цілісності України. У березні 2014 року актор підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму Росією.

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