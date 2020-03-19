 Польща створить гуманітарний коридор для українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2020

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Новини

Польща створить гуманітарний коридор для українців

Прем'єр України Денис Шмигаль та прем'єр Польщі Матеуш Моравецький домовились про створення гуманітарного коридору для евакуації українців від кордону Німеччини через Польщу під час карантину.

На кордоні між Польщою та Україною

На кордоні між Польщою та Україною

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та його польський колега Матеуш Моравецький у суботу, 21 березня, домовилися про створення гуманітарного коридору для українців від кордону Німеччини через Польщу під час карантинних заходів. "Поговорив телефоном із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Домовилися створити гуманітарний коридор для українців від кордону Німеччини через територію Польщі. Я також хотів би висловити вдячність польській стороні за внесення українців в програму LOTdoDomu", - написав Шмигаль у своєму Twitter.

Тим часом посольство України в Польщі повідомило, що опрацьовує можливість організації 23 березня додаткового рейсу спецпотягом "Укрзалізниці" за маршрутом Перемишль-Львів-Київ. Всіх зацікавлених у поверненні до України цим шляхом просять повідомити про це до 20:00 21 березня. 

Напередодні з Перемишля до України прибули чотири потяги, якими евакуйовано 2,4 тисячі українців. Раніше цього тижня посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив, що для евакуації з Польщі загалом зареєструвалось 3,5 тисячі українців.

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