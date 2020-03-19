Польща створить гуманітарний коридор для українців

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та його польський колега Матеуш Моравецький у суботу, 21 березня, домовилися про створення гуманітарного коридору для українців від кордону Німеччини через Польщу під час карантинних заходів. "Поговорив телефоном із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Домовилися створити гуманітарний коридор для українців від кордону Німеччини через територію Польщі. Я також хотів би висловити вдячність польській стороні за внесення українців в програму LOTdoDomu", - написав Шмигаль у своєму Twitter.

Тим часом посольство України в Польщі повідомило, що опрацьовує можливість організації 23 березня додаткового рейсу спецпотягом "Укрзалізниці" за маршрутом Перемишль-Львів-Київ. Всіх зацікавлених у поверненні до України цим шляхом просять повідомити про це до 20:00 21 березня.

Напередодні з Перемишля до України прибули чотири потяги, якими евакуйовано 2,4 тисячі українців. Раніше цього тижня посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив, що для евакуації з Польщі загалом зареєструвалось 3,5 тисячі українців.