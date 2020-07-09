Польща оштрафувала "Газпром" на 50 мільйонів євро

Управління з захисту конкуренції та прав споживачів (UOKiK) Польщі оштрафувало російський концерн "Газпром" на 213 мільйонів злотих (у перерахунку близько 50 мільйонів євро). Причиною накладення штрафу є відмова російського гіганта надати Польщі інформацію про контракти в рамках будівництва газопроводу "Північний потік-2", повідомив польський регулятор у понеділок, 3 серпня.

Глава UOKiK Томаш Хрустний нагадав, що на початку року відомство попросило "Газпром" надати документи, що мають відношення до справи, - контракти, укладені ним з іншими компаніями, що фінансують будівництво "Північного потоку-2". Російський концерн не надав цю інформацію, незважаючи на юридичні зобов'язання співпрацювати з польською владою, вказується в заяві.

Читайте також: П'ять поширених міфів про "Північний потік-2"

"На мій погляд, це є навмисним актом, спрямованим на те, щоб перешкодити продовженню розгляду", - наголосив Хрустний. 50 мільйонів євро - це максимальний розмір штрафу, передбачений за ненадання інформації на вимогу регулятора, вказав він.

Розслідування в Польщі проводиться з 2018 року

Про початок розгляду справи щодо "Газпрому" через його відмову від співпраці в Антимонопольному розслідуванні навколо будівництва газопроводу "Північний потік-2" польський регулятор повідомив на початку червня. Власне саме розслідування щодо "Газпрому" і його п'яти партнерів за проєктом Nord Stream 2 - швейцарської компанії Engie Energy, австрійської OMV, німецьких Uniper, Wintershall і нідерландської Shell - почалося в 2018 році.

Читайте також: Посольство США у ФРН застерігає фірми від участі в "Північному потоці-2"

Польща неодноразово висловлювалася проти будівництва "Північного потоку-2". Глава МЗС країни Яцек Чапутович у березні назвав проєкт загрозою для Європи - не тільки енергетичної безпеки континенту, а й європейської солідарності. "Газопровід матиме негативні політичні та економічні наслідки для ЄС і посилить нашу залежність від ненадійного постачальника - "Газпрому". Це призведе до квазімонополії одного підрядника і єдиного шляху поставок", - заявив він.

Проєкт газопроводу "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів кожна дном Балтійського моря. Його проєктна потужність 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Запустити "Північний потік-2" планувалося в 2019 році. Проти газопроводу виступають Україна, США, низка балтійських країн, а також Румунія та Угорщина. У грудні 2019 року США запровадили санкції проти іноземних суден, що займаються прокладанням "Північного потоку-2", в результаті будівництво було призупинено.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Коли добудують "Північний потік-2"? Головна газова інтрига 2020 року: коли і як Росія добудує газопровід "Північний потік-2"? Прокладення на Балтиці 160 кілометрів, що залишились, може затягнутися до першого кварталу 2021 року. Санкції США змусили швейцарську компанію Allseas відкликати свої судна-трубоукладачі (фото). Їх може замінити судно "Академік Черський", та йому потрібна масштабна модернізація в далекосхідному порту Находка.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Україна зберегла газовий транзит Головна газова подія року сталася 1 січня: почав діяти новий п'ятирічний договір про постачання російського газу в ЄС через Україну. Задля припинення цього транзиту будувалися "Північний потік-2" і "Турецький потік", але план Москви зірвався. "Газпрому" довелося гарантувати Києву прокачування і оплату по збільшеному тарифу 65 мільярдів кубометрів газу в 2020 році і по 40 мільярдів у наступні роки.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Eugal збитки не загрожують Поки "Північний потік-2" потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік простоює, його продовження на території ФРН до Чехії Eugal потужністю 51 мільярд кубів далі будують. Першу нитку здали в грудні 2019 року, другу прокладуть до кінця 2020 року. "Газпром" вже забронював потужності всього газопроводу і платить незалежно від обсягів прокачування. Для його європейських партнерів це безпрограшний проєкт.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи "Турецький потік" поки недозавантажений Замість чотирьох ниток "Турецького потоку" проклали дві потужністю по 15,75 мільярда кубометрів. Їх ввели в дію на церемонії в Стамбулі 8 січня. Одна, що замінила маршрут через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію, постачає західну частину Туреччини. Друга 2020 року залишиться напівпорожньою: газогін, здатний прокачувати настільки великі обсяги через Сербію далі в ЄС, в Болгарії ще тільки будують.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Азербайджанський газ для Болгарії Одночасно з "Балканським потоком", як у Софії називають продовження "Турецького потоку", в Болгарії до кінця 2020 року запрацює магістральний газопровід IGB. Його будує болгарсько-грецько-італійська компанія ICGB за підтримки ЄС. Цей інтерконектор з'єднає газотранспортні системи Греції і Болгарії та дозволить отримувати азербайджанський газ з трубопроводу TAP, що знизить залежність від "Газпрому".

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи TAP продовжує TANAP У 2020 році запрацює Трансадріатичний газопровід TAP потужністю 10 мільярдів кубометрів. Початок його будівництва турецький міністр та грецький прем'єр відзначали 2016 року. Він є продовженням завершеного 2019 року TANAP, яким газ з Азербайджану через Грузію йде на захід Туреччинии. Задача Південного газового коридору TANAP-TAP - забезпечувати пальним Грецію, Албанію та Італію в обхід Росії.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи EastMed: ізраїльський газ для ЄС 2 січня 2020 року лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дали старт спорудженню найдовшого в світі підводного газопроводу EastMed потужністю 10 мільярдів кубометрів. Він покликаний через п'ять років почати постачання газу з ізраїльських морських родовищ "Левіафан" та "Тамар", а також кипрського "Афродита", через Крит та континентальну Грецію в Італію. А вона для "Газпрому" - другий ринок у ЄС після ФРН.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Baltic Pipe: норвезький газ для Польші Польща поки є великим покупцем російського газу, але не має наміру подовжувати договір з "Газпромом", термін дії якого спливає в кінці 2022 року. Варшава робить ставку на газ з норвезьких морських родовищ (на фото), що надходитиме до Польщі газопроводом Baltic Pipe через Данію та Балтику. Його спорудження в 2020-2022 роках стане ще одним великим газовим проектом, що отримує фінансову підтримку ЄС.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Фінський ринок газу став конкурентним У 2020 році почався якісно новий етап на финському газовому ринку: він став конкурентним. Після завершення будівництва (на фото) трубопроводу Balticconnector "Газпром" уже не є єдиним постачальником газу в країну. Новий газопровід поєднав Фінляндію з газотранспортною системою Естонії, а через неї з газосховищами в Латвії та Литві та з литовським терміналом зрідженого природного газу в Клайпеді. Автор: Андрій Гурков, Олена Губар

