 Польща оштрафувала ″Газпром″ на 50 мільйонів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2020

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Новини

Польща оштрафувала "Газпром" на 50 мільйонів євро

Польський регулятор UOKiK призначив "Газпрому" максимальний штраф за відмову від співпраці в антимонопольній справі щодо будівництва газогону "Північний потік-2".

Польща оштрафувала Газпром на 50 мільйонів євро за Північний потік-2

Польща оштрафувала "Газпром" на 50 мільйонів євро за "Північний потік-2"

Управління з захисту конкуренції та прав споживачів (UOKiK) Польщі оштрафувало російський концерн "Газпром" на 213 мільйонів злотих (у перерахунку близько 50 мільйонів євро). Причиною накладення штрафу є відмова російського гіганта надати Польщі інформацію про контракти в рамках будівництва газопроводу "Північний потік-2", повідомив польський регулятор у понеділок, 3 серпня.

Глава UOKiK Томаш Хрустний нагадав, що на початку року відомство попросило "Газпром" надати документи, що мають відношення до справи, - контракти, укладені ним з іншими компаніями, що фінансують будівництво "Північного потоку-2". Російський концерн не надав цю інформацію, незважаючи на юридичні зобов'язання співпрацювати з польською владою, вказується в заяві.

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"На мій погляд, це є навмисним актом, спрямованим на те, щоб перешкодити продовженню розгляду", - наголосив Хрустний. 50 мільйонів євро - це максимальний розмір штрафу, передбачений за ненадання інформації на вимогу регулятора, вказав він.

Розслідування в Польщі проводиться з 2018 року

Про початок розгляду справи щодо "Газпрому" через його відмову від співпраці в Антимонопольному розслідуванні навколо будівництва газопроводу "Північний потік-2" польський регулятор повідомив на початку червня. Власне саме розслідування щодо "Газпрому" і його п'яти партнерів за проєктом Nord Stream 2 - швейцарської компанії Engie Energy, австрійської OMV, німецьких Uniper, Wintershall і нідерландської Shell - почалося в 2018 році.

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Польща неодноразово висловлювалася проти будівництва "Північного потоку-2". Глава МЗС країни Яцек Чапутович у березні назвав проєкт загрозою для Європи - не тільки енергетичної безпеки континенту, а й європейської солідарності. "Газопровід матиме негативні політичні та економічні наслідки для ЄС і посилить нашу залежність від ненадійного постачальника - "Газпрому". Це призведе до квазімонополії одного підрядника і єдиного шляху поставок", - заявив він.

Проєкт газопроводу "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів кожна дном Балтійського моря. Його проєктна потужність 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Запустити "Північний потік-2" планувалося в 2019 році. Проти газопроводу виступають Україна, США, низка балтійських країн, а також Румунія та Угорщина. У грудні 2019 року США запровадили санкції проти іноземних суден, що займаються прокладанням "Північного потоку-2", в результаті будівництво було призупинено.

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  • Путін і Ердоган на введенні в дію Турецького потоку

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    Замість чотирьох ниток "Турецького потоку" проклали дві потужністю по 15,75 мільярда кубометрів. Їх ввели в дію на церемонії в Стамбулі 8 січня. Одна, що замінила маршрут через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію, постачає західну частину Туреччини. Друга 2020 року залишиться напівпорожньою: газогін, здатний прокачувати настільки великі обсяги через Сербію далі в ЄС, в Болгарії ще тільки будують.

  • Символічна труба інтерконектора Греція-Болгарія

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    Азербайджанський газ для Болгарії

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  • Турецький міністр та грецький прем'єр святкують початок будівництва TAP

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    TAP продовжує TANAP

    У 2020 році запрацює Трансадріатичний газопровід TAP потужністю 10 мільярдів кубометрів. Початок його будівництва турецький міністр та грецький прем'єр відзначали 2016 року. Він є продовженням завершеного 2019 року TANAP, яким газ з Азербайджану через Грузію йде на захід Туреччинии. Задача Південного газового коридору TANAP-TAP - забезпечувати пальним Грецію, Албанію та Італію в обхід Росії.

  • Лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дають старт газопроводу EastMed

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    EastMed: ізраїльський газ для ЄС

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  • Бурові платформи в Норвегії

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    Baltic Pipe: норвезький газ для Польші

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  • Будівництво газопроводу Balticconnector

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Фінський ринок газу став конкурентним

    У 2020 році почався якісно новий етап на финському газовому ринку: він став конкурентним. Після завершення будівництва (на фото) трубопроводу Balticconnector "Газпром" уже не є єдиним постачальником газу в країну. Новий газопровід поєднав Фінляндію з газотранспортною системою Естонії, а через неї з газосховищами в Латвії та Литві та з литовським терміналом зрідженого природного газу в Клайпеді.

    Автор: Андрій Гурков, Олена Губар


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