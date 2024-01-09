Південна Корея забороняє виробництво і продаж м'яса собак

З 2027 року розведення собак для вживання в їжу та продаж їхнього м'яса каратимуться в Південній Кореї великими штрафами і ув'язненням до трьох років.

Парламент Південної Кореї у вівторок, 9 січня, одноголосно ухвалив закон, згідно з яким розведення, продаж або вбивство собак заради їхнього м'яса стане незаконним, передає AFP.

Забій собаки каратиметься ув'язненням до трьох років або штрафом у розмірі 30 мільйонів вон (близько 23 тисяч доларів). Розведення собак для їжі або поширення м'яса загрожуватиме двома роками в'язниці або штрафом у 20 мільйонів вон (близько 15 тисяч доларів).

Новий закон передбачає надання допомоги в перекваліфікації людей, які працюють в індустрії виробництва і продажу м'яса собак. Власникам ферм та ресторанів дадуть три роки на закриття бізнесу або зміну сфери діяльності. Повна заборона набуде чинності у 2027 році. Зоозахисники привітали документ, назвавши його "історією, що твориться". Документ ще має підписати президент.

Згідно з урядовим дослідженням, у Південній Кореї є близько 1150 собачих ферм і понад пів мільйона собак, яких вирощують на м'ясо. Останніми роками його вживають у їжу дедалі рідше, особливо молодь. Зоозахисники серед іншого критикують практику забою собак жорстокими методами - електрошокером або за допомогою підвішування.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль і його дружина Кім Кеон Хі відомі як любителі тварин - вони мають шість собак і п'ять котів. У серпні перша леді відвідала захід, присвячений захисту прав тварин, де сказала, що "вживання собачого м'яса слід припинити - в епоху, коли люди і домашні тварини співіснують як друзі".