Пів сотні поліцейських Гессена були учасниками правоекстремістських чатів

49 співробітників поліції федеральної землі Гессен перебували в чатах, де поширювалася інформація правоекстремістського характеру. Про це у вівторок, 15 червня, повідомив в гессенському ландтазі міністр внутрішніх справ цієї землі Петер Бойт (Peter Beuth).

За його даними, серед цих правоохоронців були співробітники поліцейського спецназу (SEK), земельного відомства з кримінальних справ (LKA), чергових загонів, Управління федеральної поліції. Ще сім учасників чатів не обіймали посад в поліцейських структурах цієї землі. Відносно 24 з 56 правоохоронців, що перебували в цих чатах, не були застосовані ані кримінальні, ані дисциплінарні заходи.

В чатах поширювалися зображення свастики і Гітлера

За словами Петера Бойта, йдеться про проміжні оцінки ситуації. Минулого тижня у даній справі були проведені обшуки, проводиться експертиза вилучених матеріалів. За даними слідства, в чатах поширювалися, зокрема, зображення свастики і Адольфа Гітлера.

На початку травня в Берліні під час обшуку був затриманий можливий укладач електронних листів з підписом "NSU 2.0", який натякає на неонацистське угруповання "Націонал-соціалістичне підпілля" (NSU). Імовірно, з серпня 2018 року він розсилав по всій країні послання, "що містять заклики до міжнаціональної ворожнечі, образи та погрози". Листи були адресовані, зокрема, громадським діячам, представникам ЗМІ та політикам, зокрема депутатам ландтагу Гессена і Бундестагу.

Слідчі вважають, що злочинець при відправці послань міг користуватися інсайдерською інформацією, отриманою з поліцейських кіл. Голова земельної поліції Гессена Удо Мюнх (Udo Münch) в середині липня 2020 року пішов у відставку.