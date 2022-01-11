Після перерви на пандемію - культурні столиці Європи 2022 та 2023 років (фотогалерея)

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Мілева Марич - одна з найвідоміших доньок Нового Саду

Мілева Марич була першою сербкою і однією з перших жінок у світі, яка вивчала в університеті математику та фізику. У 1903 році Марич вийшла заміж за свого однокурсника Альберта Ейнштейна - супроти бажання його матері. Через одинадцять років шлюб розпався. Про її роль у розробці теорії відносності донині можна почути чимало міфів.