Підлітковий вік: чому зараз він починається раніше?

Почалося: в 11 дівчинка стає дратівливловою, а хлопець в 14 носить взуття 47-го розміру. Діти нині раніше вступають у підлітковий вік, особливо ті, хто є єдиними в сім'ї. З чим це пов'язано?

Колись дитина вважала, що різнокольорові прядки волосся матері - це круто. Тепер же ж вона каже: "Мам, ти не можеш просто виглядати нормально?" Щонайпізніше тоді, коли діти раптом починають "соромитися" батьків, у них починається пубертатний період - перехідний вік між дитинством і дорослим життям.

Це час, коли організм виробляє більше статевих гормонів: естроген і гестаген у дівчаток і тестостерон у хлопчиків. І ці гормони викликають фізичні та психологічні зміни. Перепади настрою - це нормально, як і потреба дистанціюватися від батьків. Назовні - в обох статей починає рости лобкове волосся, у дівчаток збільшуються груди і починаються менструації. У хлопчиків змінюється голос, ростуть яєчка і пеніс, і вони вперше еякулюють.

Статеве дозрівання сьогодні починається майже на рік раніше

Нині все це відбувається в молодшому віці, ніж це було раніше. Дослідження підтверджують, що у 2013 році статеве дозрівання у дівчаток починалося у середньому майже на рік раніше, ніж у 1977 році. Хлопчики також мають тенденцію досягати статевої зрілості раніше, хоча результати досліджень не настільки однозначні, як у дівчаток.

Ще в 19-му столітті у молодих жінок в Європі перша менструація була у віці 17 років, а на початку 1960-х років - уже у 13 років. Нині середній показник у Німеччині становить 12,8 року, зазначає Беттіна Ґольке (Bettina Gohlke), завідувачка відділення дитячої ендокринології (KEDAS) при Боннській університетській клініці у Німеччині.

Певну роль у цьому могло відіграти підвищення рівня життя, пояснила Ґольке в інтерв'ю DW. Через це, мовляв, жінки раніше стають достатньо сильними, щоб народжувати та виховувати нащадків. "Однак статеве дозрівання починається не з першою менструацією, а зі збільшенням грудей", - наголошує вона.

Однак чому цей час змістився приблизно на цілий рік всього за чотири десятиліття? На це є різні причини, і не всі вони можуть бути чітко доведені.

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Чи впливнула надмірна вага на передчасне статеве дозрівання під час пандемії коронавірусу?

Дослідження показали, що у дітей з надмірною вагою статеве дозрівання починається раніше. У їхній жировій тканині дедалі більше виробляється лептин - речовина, яка сигналізує мозку про початок статевого дозрівання.

Той факт, що діти менше рухалися і набували ваги, може бути однією з причин того, що під час пандемії коронавірусу значно більше дівчат мали передчасне статеве дозрівання (pubertas praecox). Це коли зовнішні статеві ознаки розвиваються у дівчаток до восьми років, а у хлопчиків - до дев'яти.

Менше фізичних навантажень, більше часу з комп'ютером - це також могло вплинути на гормональний баланс дітей під час пандемії коронавірусу Фото: picture alliance / photothek

"Крім того, змінився весь спосіб життя, як-от ритм сну та неспання, діти зазнали більшого психосоціального стресу і проводили більше часу за комп'ютером - а синє світло, як показали дослідження на тваринах, впливає на гормональний фон", - пояснює Ґольке. Дослідниця однак наголошує, що тенденція до передчасного статевого дозрівання зараз йде на спад.

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Як хімічні речовини впливають на статеве дозрівання?

Науковці вважають, що хімічні речовини з навколишнього середовища впливають на статеве дозрівання. Наприклад, було доведено, що пестицид ДДТ, тобто дуст, призводить до більш раннього початку менструації. Також вважається, що речовини, які містяться в засобах особистої гігієни, як-от фталати, парабени та інші феноли, також спричиняють більш ранній початок статевого дозрівання, особливо у дівчат.

Можливо також, що гормонально активні пластифікатори в пластику можуть впливати на початок статевого дозрівання, каже Ґольке. Вона вважає це дуже ймовірним, оскільки не можна пояснити розвиток глобальної тенденції дедалі ранішого початку статевого дозрівання за такий короткий проміжок часу генетичними змінами.

Однак досі не зрозуміло, які саме речовини відповідають за пришвидшення статевого дозрівання. Оскільки "існує понад 100 різних речовин, які можуть бути можливими причинами цього, що засвідчили експерименти на тваринах, а ми піддаємося впливу цілої низки речовин". Крім того, завжди існує питання дози: кількість, яка досі вважається нешкідливою в експериментах на тваринах, може мати вплив на дітей.

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Лавандова олія та соєве молоко впливають на гормональний баланс

Ефірні олії також можуть впливати на гормональний фон, а отже - і на початок статевого дозрівання. Наприклад, у дівчаток і хлопчиків після вживання продуктів з лаванди спостерігався передчасний ріст молочних залоз. Лабораторні дослідження показали, що 65 ефірних олій містять певні речовини, які мають гормональний вплив на клітини людини. Зростання грудей сповільнилося у всіх дітей, коли використання парфумованих продуктів припинилося.

Соєві продукти можуть замінити молочні, однак соєвий білок вочевидь впливає на гормональний баланс Фото: Ute Grabowsky/photothek.de/picture alliance

Соєві продукти також мають гормональний вплив. Соя містить так звані фітоестрогени, тобто рослинні речовини, які подібні до людського гормону естрогену - до речі, так само, як і пиво.

Вплив на початок статевого дозрівання, однак, ще не доведений. Хоча в одному дослідженні жінки, яких годували соєвим білком у дитинстві, повідомляли про значно триваліші менструації та сильніші менструальні болі. Тому Німецьке товариство педіатрії та підліткової медицини не рекомендує годувати немовлят соєвою їжею, принаймні як стандартне годування.

Дослідження з Данії: єдина дитина в родині статево дозріває раніше

І, схоже, ще дещо впливає на початок статевого дозрівання. Як показало дослідження, проведене в Данії, в середньому діти, які є в родині єдиними, досягають статевої зрілості раніше, ніж ті діти, які мають братів і сестер, також зведених або неповнорідних. Одне з пояснень може бути таким: при передачі сімейних генів єдині діти не можуть "покладатися" на братів і сестер - тож їхній організм "вважає за краще" покластися на власну репродуктивну здатність у ранньому віці.