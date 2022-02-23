"Petya" ("Петя")

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Вірус Petya.A ("Петя") - комп'ютерний вірус-здирник, котрий вразив у тому числі й Україну.
27 червня 2017 року комп'ютерний вірус Petya.A паралізував роботу низки компаній по всьому світу. До країн, котрі постраждали найбільше від цього вірусу належить Україна. Вірус Petya.A шифрує інформацію, після чого виводить на екран вимогу перевести 300 доларів у біткоінах за розблокування.
Зараження вірусом-вимагачем Petya чи скандалу з НАЗК щодо фальсифікацій е-декларацій можна було б уникнути, якби застосовувалась технологія блокчейн, запевняють експерти. Що це таке й які перспективи має в Україні?
У МВС Німеччини очікують, що найближчим часом спливе інформація, яку викрали під час хакерської атаки на Бундестаг у 2015 році. Окрім того, в німецьких спецслужб немає доказів, що атаку вірусом Petya організувала Росія.
Як заявили в СБУ, атака за допомогою вірусу Petya була здійснена російськими спецслужбами та була "атакою, спрямованою на Україну". Зокрема, за даними СБУ, зловмисники розраховували на виникнення паніки серед населення.