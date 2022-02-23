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"Petya" ("Петя")

Вірус Petya.A ("Петя") - комп'ютерний вірус-здирник, котрий вразив у тому числі й Україну.

27 червня 2017 року комп'ютерний вірус Petya.A паралізував роботу низки компаній по всьому світу. До країн, котрі постраждали найбільше від цього вірусу належить Україна. Вірус Petya.A шифрує інформацію, після чого виводить на екран вимогу перевести 300 доларів у біткоінах за розблокування.

Хакери атакували українські урядові сайти та банки

Хакери атакували українські урядові сайти та банки 23.02.2022

Через DDoS-атаку спостерігаються проблеми із доступом до сайтів Нацполіції, Кабінету міністрів України та міністерства закордонних справ.
Нові українські кібервійська: де взяти на них гроші і як забезпечити кадрами?

Нові українські кібервійська: де взяти на них гроші і як забезпечити кадрами? 30.08.2021

Вірус Petya, кібератаки на енергетичні об'єкти та ЦВК - наявна в Україні система кіберзахисту не спрацьовує, тож Київ вирішив створити нові кібервійська. На них, однак, потрібно чимало коштів та нові кадри.
Кібербезпека: чому сайти українських держструктур легко зламати

Кібербезпека: чому сайти українських держструктур легко зламати 26.04.2018

Попри низку ініціатив із захисту власного кіберпростору, Україна досі пасе задніх у сфері інформаційної безпеки, попереджають експерти.
Від біткоїна до е-декларацій: чому технологія блокчейн несе революційні зміни?

Від біткоїна до е-декларацій: чому технологія блокчейн несе революційні зміни? 20.12.2017

Зараження вірусом-вимагачем Petya чи скандалу з НАЗК щодо фальсифікацій е-декларацій можна було б уникнути, якби застосовувалась технологія блокчейн, запевняють експерти. Що це таке й які перспективи має в Україні?

Кого і як має захистити в Україні закон про кібербезпеку

Кого і як має захистити в Україні закон про кібербезпеку 06.10.2017

Ухвалений парламентом закон про кібербезпеку має стати основою для розбудови державної системи захисту від мережевих загроз. Що слід про нього знати?
Хакери проти України: чому цифровий тил держави виявився неприкритим

Хакери проти України: чому цифровий тил держави виявився неприкритим 11.07.2017

Параліч державних та комерційних структур України через вірус Petya був багато в чому зумовлений неготовністю країни до кібернападів. DW дізналася про причини незахищеності України від кібератак.
Чому кіберпростір України такий вразливий (відео)

Чому кіберпростір України такий вразливий (відео) 10.07.2017

Під час візиту генсека НАТО Столтенберга йдеться, серед іншого, про допомогу Україні у кіберобороні. Чому захист українського кіберпростору під час атаки вірусом Petya було провалено і як це має працювати?

Кібербезпека: Що заважає Україні захиститися від хакерів (10.07.2017) 10.07.2017

Під час візиту генсека НАТО Єнса Столтенберга йдеться, серед іншого, про допомогу Україні у кіберобороні. Чому захист українського кіберпростору під час атаки вірусом Petya було провалено і як це має працювати?

Petya і НАТО: Альянс обіцяє посилювати кібербезпеку України (10.07.2017) 10.07.2017

У НАТО запевняють, що вже 3 роки, а саме після саміту в Уельсі, Альянс допомагає посилювати кібербезпеку України. DW дізналася, скільки грошей на це витрачається і які програми діють.

Аваков: Правоохоронці відвернули нову кібератаку на Україну

Аваков: Правоохоронці відвернули нову кібератаку на Україну 05.07.2017

Кіберполіція України 4 липня заблокувала розсилання й активацію вірусу Petya.A із серверів інформаційної системи М.Е.Doc, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Спецслужби ФРН: Росія намагатиметься вплинути на вибори до Бундестагу

Спецслужби ФРН: Росія намагатиметься вплинути на вибори до Бундестагу 04.07.2017

У МВС Німеччини очікують, що найближчим часом спливе інформація, яку викрали під час хакерської атаки на Бундестаг у 2015 році. Окрім того, в німецьких спецслужб немає доказів, що атаку вірусом Petya організувала Росія.
СБУ: Запущений спецслужбами РФ вірус Petya мав на меті дестабілізувати Україну

СБУ: Запущений спецслужбами РФ вірус Petya мав на меті дестабілізувати Україну 01.07.2017

Як заявили в СБУ, атака за допомогою вірусу Petya була здійснена російськими спецслужбами та була "атакою, спрямованою на Україну". Зокрема, за даними СБУ, зловмисники розраховували на виникнення паніки серед населення.
НАТО посилює кібербезпеку України (відео)

НАТО посилює кібербезпеку України (відео) 30.06.2017

У НАТО запевняють, що вже три роки, а саме з саміту в Уельсі, Альянс допомагає посилювати кібербезпеку України. DW дізналася, скільки грошей на це витрачається і які програми діють.

Petya і НАТО: Альянс обіцяє посилювати кібербезпеку України (30.06.2017) 30.06.2017

У НАТО запевняють, що вже 3 роки Альянс допомагає посилювати кібербезпеку України. DW дізналася, скільки грошей на це витрачається і які програми діють.

Укренерго заявляє про нову кібератаку

"Укренерго" заявляє про нову кібератаку 30.06.2017

Кібератака на "Укренерго" була здійснена у четвер та не вплинула на функціонування енергетичної системи України, заявив керівник компанії Всеволод Ковальчук.
ЄС закликає активніше протистояти кібератакам

ЄС закликає активніше протистояти кібератакам 29.06.2017

Атаки хакерів дедалі більше загрожують критично важливій інфраструктурі та демократичним процесам, заявив єврокомісар з питань безпеки Джуліан Кінг.
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