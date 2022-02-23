"Petya" ("Петя")

Вірус Petya.A ("Петя") - комп'ютерний вірус-здирник, котрий вразив у тому числі й Україну.

27 червня 2017 року комп'ютерний вірус Petya.A паралізував роботу низки компаній по всьому світу. До країн, котрі постраждали найбільше від цього вірусу належить Україна. Вірус Petya.A шифрує інформацію, після чого виводить на екран вимогу перевести 300 доларів у біткоінах за розблокування.