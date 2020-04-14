Перший заступник голови КМДА Поворозник відкидає звинувачення в корупції

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Микола Поворозник відкинув звинувачення у корупції, про які напередодні повідомили українські ЗМІ. Зокрема, він заявив, що інформація про те, що його "спіймали на хабарі", є "брехнею", а "розмов про неправомірну вигоду" він ні з ким не вів. "Це шок для мене, для моєї сім'ї, і для тих з ким я працюю (...) Ніколи не брав хабарів, бо це суперечить моїм життєвим і професійним поглядам та принципам", - написав Поворозник у соцмережі Facebook.

Крім того, він повідомив, що йому не оголошували про підозру та оприлюлнив повістку про виклик у поліцію. У документі зазначається, що його викликали на допит 17 квітня як свідка у справі за статтею 368 Кримінального кодексу України. У цій статті йдеться про корупцію службових осіб.

"Я вимагаю від правоохоронних органів розібратися з розповсюдженням неправдивої інформації в ЗМІ", - наголосив перший заступник голови КМДА і пообіцяв співпрацювати з правоохоронцями.

Напередодні низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) нібито затримали посередника, який отримав 60 тисяч доларів хабаря в інтересах Миколи Поворозника. У повідомленнях стверджувалося, що Поворозник вимагав хабар у 125 тисяч доларів за вплив на прийняття рішення про погодження містобудівних умов. Останнім часом Микола Поворозник серед іншого опікувався ситуацією з коронавірусом у Києві. Він - керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Києві.