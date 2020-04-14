 Перший заступник голови КМДА Поворозник відкидає звинувачення в корупції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2020

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Новини

Перший заступник голови КМДА Поворозник відкидає звинувачення в корупції

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заперечує звинувачення у корупції, про які повідомляли ЗМІ напередодні. У повідомленнях ішлося про те, що СБУ начебто спіймала чоловіка на хабарі, який вимагав Поворознюк.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що ніколи не брав хабарів

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що ніколи не брав хабарів

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Микола Поворозник відкинув звинувачення у корупції, про які напередодні повідомили українські ЗМІ. Зокрема, він заявив, що інформація про те, що його "спіймали на хабарі", є "брехнею", а "розмов про неправомірну вигоду" він ні з ким не вів. "Це шок для мене, для моєї сім'ї, і для тих з ким я працюю (...) Ніколи не брав хабарів, бо це суперечить моїм життєвим і професійним поглядам та принципам", - написав Поворозник у соцмережі Facebook.

Крім того, він повідомив, що йому не оголошували про підозру та оприлюлнив повістку про виклик у поліцію. У документі зазначається, що його викликали на допит 17 квітня як свідка у справі за статтею 368 Кримінального кодексу України. У цій статті йдеться про корупцію службових осіб.

"Я вимагаю від правоохоронних органів розібратися з розповсюдженням неправдивої інформації в ЗМІ", - наголосив перший заступник голови КМДА і пообіцяв співпрацювати з правоохоронцями.

Напередодні низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) нібито затримали посередника, який отримав 60 тисяч доларів хабаря в інтересах Миколи Поворозника. У повідомленнях стверджувалося, що Поворозник вимагав хабар у 125 тисяч доларів за вплив на прийняття рішення про погодження містобудівних умов. Останнім часом Микола Поворозник серед іншого опікувався ситуацією з коронавірусом у Києві. Він - керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Києві. 

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