 Перші оцінки збитків від повеней у Німеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2021

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Новини

Перші оцінки збитків від повеней у Німеччині

Тільки у транспортній сфері Німеччини збитки становлять, за попередніми оцінками, близько 2 мільярдів євро. Страхові компанії побоюються краху чинної системи страхування від природних катаклізмів.

На заході Німеччини зруйновані або пошкоджені багато мостів

На заході Німеччини зруйновані або пошкоджені багато мостів

Збитки, спричинені руйнівною повінню в Німеччині у транспортній сфері, за попередніми оцінками Федерального міністерства транспорту, можуть становити до 2 мільярдів євро. Тільки на залізниці вони сягають близько 1,3 мільярда євро, повідомляє видання Bild у вівторок, 20 липня, з посиланням на внутрішні оцінки міністерства. Низка ділянок залізниці - попередньо загалом 600 кілометрів полотна - зруйновані або змиті. У постраждалих від стихійного лиха районах зруйновані і підтоплені багато будівель вокзалів.

Збитки на дорогах і автошляхах сягають кількох сотень мільйонів євро. У районах повеней у Рейнланд-Пфальці та Північному Рейні-Вестфалії необхідно якомога швидше, крім залізниці, відновити мости, автомагістралі та вежі мобільного зв'язку, пише видання. Згідно з документом міністерства, у кризових регіонах в найкоротші терміни за рахунок федерального уряду можуть бути побудовані 300 тимчасових мостів. Крім того для забезпечення безперебійного залізничного сполучення допоміжні мости має намір звести концерн Deutsche Bahn.

Deutschland Unwetter Schäden | Rheinland-Pfalz

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Глава Німецького союзу страховиків Йорґ Асмуссен (Jörg Asmussen) побоюється рекордного збитку від повені. "У короткостроковій перспективі 2021 рік може перетворитися в один із найбільш руйнівних із 2013 року", - заявив він у інтерв'ю газеті Rheinische Post. У 2013 році через повені, буревії та циклони сума застрахованого збитку становила 9,3 мільярда євро. За його словами, якщо світовій спільноті не вдасться досягти цілей Паризького кліматичного саміту і вона не зупинить зміни клімату, це означатиме кінець чинної системи страхування від природних катаклізмів.

Меркель пообіцяла швидку допомогу постраждалим

Під час візиту 20 липня в місто Бад Мюнстерайфель, що є одним із найбільш постраждалих від катастрофи, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) наголосила, що постраждалим буде надана "негайна допомога". На засіданні 21 липня уряд ухвалить програму фінансової допомоги постраждалим районам. При цьому ідеться про "негайну допомогу без бюрократії". "Ми зробимо все можливе, щоб вона справді надійшла швидко", - цитують Меркель агенції. Допомога надаватиметься також з бюджетів федеральних земель, які мають ухвалити відповідні рішення найближчими днями. 

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Sinzig, Samstag 17/07/21. überall teils stinkende Schlamm, tonnenweise, auf den Straßen, in den Kellern, auf den Gärten. Hunderte von Häuser werden quasi im Kellerbereich und auf ihren Grundetagen entkernt. sind in der Nahe dem Lebenshilfe Haus wo die Anwohner:innen am Donnerstag umgekommen sind. Die zweiteilige B9-Brücke über die Ahr ist gesperrt., da den Brückenglied gen Koblenz gebrochen ist. Darunter sehen wir auch die linksrheiniische Bahnbrücke, die auch gesperrt ist. Ort Sinzig 17/07/21

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На заході Німеччини зруйновані або пошкоджені багато мостів

Перші оцінки збитків від повеней у Німеччині

Тільки у транспортній сфері Німеччини збитки становлять, за попередніми оцінками, близько 2 мільярдів євро.  