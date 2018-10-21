На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Pegida - 'Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу'".

Pegida ("Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу") - антиісламський і расистський політичний рух у Німеччині, заснований в 2014 році у Дрездені.