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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Pegida - 'Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу'".
Pegida ("Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу") - антиісламський і расистський політичний рух у Німеччині, заснований в 2014 році у Дрездені.
Чим популярнішим стає праворадикальний рух Pegida у Саксонії, тим більше спротиву він знаходить серед толерантних мешканців цієї федеральної землі Німеччини. Утім, боротися із радикально налаштованими та неконтрольованими екстремістами непросто.