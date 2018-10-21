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Pegida ("Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу")

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Pegida - 'Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу'".

Pegida ("Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу") - антиісламський і расистський політичний рух у Німеччині, заснований в 2014 році у Дрездені.

У Дрездені проходять кількатисячні акції ксенофобського руху та його противників

У Дрездені проходять кількатисячні акції ксенофобського руху та його противників 21.10.2018

У столиці німецької Саксонії Дрездені ксенофобський правопопулістський рух Pegida зібрав вдвічі менше прихильників, ніж акція його противників. Кількатисячні демонстрації проходять без сутичок.
Коли розвідка Німеччини може стежити за партіями

Коли розвідка Німеччини може стежити за партіями 04.09.2018

Через участь праворадикальної партії АдН у ксенофобських акціях у Хемніці дедалі більше політиків Німеччини вимагають, аби за нею стежила розвідка.

Організатора вибухів у Дрездені засудили до майже 10 років ув'язнення

Організатора вибухів у Дрездені засудили до майже 10 років ув'язнення 31.08.2018

У Німеччині засудили майже до 10 років ув'язнення організатора вибухів біля мечеті та міжнародного конгрес-центру, що сталися в Дрездені у вересні 2016 року.
Німецька поліція звільнить співробітника, який перешкоджав журналістам

Німецька поліція звільнить співробітника, який перешкоджав журналістам 30.08.2018

Співробітника німецької поліції, який брав участь в антиурядовій демонстрації у Дрездені та перешкоджав роботі журналістів, звільнять з роботи за його згодою. Інцидент викликав значний резонанс у ФРН.
Праві популісти в Бундестазі хочуть переслідувати Меркель

Праві популісти в Бундестазі хочуть переслідувати Меркель 24.09.2017

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" уперше проходить до Бундестагу. Основні факти про антимігрантську та контраверсійну партію, яка посіла на нинішніх виборах до німецького парламенту третє місце.

Поліція затримала підозрюваного у вчиненні вибуху біля мечеті у Дрездені

Поліція затримала підозрюваного у вчиненні вибуху біля мечеті у Дрездені 09.12.2016

За даними видання Bild, затриманий раніше виступав із ксенофобською промовою під час демонстрації німецького антиісламського руху Pegida.

Як у Дрездені борються з ультранаціоналістами (17.10.2016) 17.10.2016

Чим популярнішим стає праворадикальний рух Pegida у Саксонії, тим більше спротиву він знаходить серед толерантних мешканців цієї федеральної землі Німеччини. Утім, боротися із радикально налаштованими та неконтрольованими екстремістами непросто.

У Дрездені відбулася демонстрація до другої річниці Pegida

У Дрездені відбулася демонстрація до другої річниці Pegida 16.10.2016

Столицю Саксонії посилено патрулює поліція. Акція антиісламського правопопулістського руху минула без сутичок.
У День німецької єдності Меркель закликала до взаємоповаги й діалогу

У День німецької єдності Меркель закликала до взаємоповаги й діалогу 03.10.2016

Виступ федеральної канцлерки Німеччини Анґели Меркель з нагоди свята затьмарили протести антиісламського руху Pegida, учасники яких вигукували образи.

Засновник руху Pegida відбудеться штрафом за образи іноземців

Засновник руху Pegida відбудеться штрафом за образи іноземців 03.05.2016

Луц Бахманн має заплатити майже 10 тисяч євро штрафу. Прокуратура вимагала для засновника руху Pegida 7-місячного ув'язнення.
Засновника антиісламського руху Pegida судять за розпалювання ненависті проти іноземців

Засновника антиісламського руху Pegida судять за розпалювання ненависті проти іноземців 19.04.2016

Луц Бахманн може отримати до п'яти років ув'язнення. Сам лідер антиісламського правопопулістського руху Pegida вважає суд "політичним шоу".
Pegida яготинського розливу: як на Київщині зароджується антимігрантський рух

Pegida яготинського розливу: як на Київщині зароджується антимігрантський рух 18.03.2016

Презентація майбутнього центру тимчасового розміщення біженців у Яготині закінчилася протестами та скандалом. Хто і чому заважає владі виконувати міжнародні зобов'язання з прийому біженців, з'ясовувала DW.
Акції руху Pegida в Європі зібрали менше людей, ніж очікувалося

Акції руху Pegida в Європі зібрали менше людей, ніж очікувалося 06.02.2016

У німецькому Дрездені та кількох європейських містах пройшли акції прихильників та противників руху Pegida. Протести виявилися не такими чисельними, як очікувалося.
Праві радикали влаштували масові заворушення у Лейпцигу в річницю створення Pegida

Праві радикали влаштували масові заворушення у Лейпцигу в річницю створення Pegida 12.01.2016

Масові заворушення у Лейпцигу влаштували праві радикали у річницю створення антиісламського руху Pegida. Паралельно у центрі міста без ексцесів відбулась демонстрація його прихильників.
У Кельні поліція розігнала водометами мітинг прихильників руху Pegida

У Кельні поліція розігнала водометами мітинг прихильників руху Pegida 09.01.2016

Прихильники антиісламського руху Pegida кидали в поліцейських петарди і пляшки. У поліції заявляють про поранення трьох правоохоронців та журналіста.
Найсуперечливіше видання року: Майн Кампф

Найсуперечливіше видання року: "Майн Кампф" 05.01.2016

Через 70 років після смерті Гітлера в Німеччині знову дозволено видавати "Майн Кампф". Цікаво, хто читатиме цю книгу і наскільки небезпечним є нині цей твір, який натравлює народи один на одного?
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