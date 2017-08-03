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Павло Пинзеник
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Павло Пинзеник - український політик.
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Докладно
Про інавгурацію Зеленського ВР вирішить не раніше 16 травня
Про інавгурацію Зеленського ВР вирішить не раніше 16 травня
Регламентний комітет Верховної Ради розгляне постанови про інавгурацію президента 15 травня, заявив очільник комітету.
Політика
14.05.2019
14 травня 2019 р.
КСУ визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення
КСУ визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення
Конституційний Суд України (КСУ) визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.
Політика
26.02.2019
26 лютого 2019 р.
Центр протидії корупції в полі зору податківців
Центр протидії корупції в полі зору податківців
Українські антикорупційні активісти обурені кримінальним провадженням проти Центру протидії корупції.
Політика
03.08.2017
3 серпня 2017 р.
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