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Павло Пинзеник

Тема

Павло Пинзеник - український політик.

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Докладно

Рішення про дату проведення інавгурації президента має прийняти Верховна Рада України

Про інавгурацію Зеленського ВР вирішить не раніше 16 травня

Про інавгурацію Зеленського ВР вирішить не раніше 16 травня

Регламентний комітет Верховної Ради розгляне постанови про інавгурацію президента 15 травня, заявив очільник комітету.
Політика14 травня 2019 р.
Конституційний суд України

КСУ визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення

КСУ визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення

Конституційний Суд України (КСУ) визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.
Політика26 лютого 2019 р.
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін

Центр протидії корупції в полі зору податківців

Центр протидії корупції в полі зору податківців

Українські антикорупційні активісти обурені кримінальним провадженням проти Центру протидії корупції.
Політика3 серпня 2017 р.