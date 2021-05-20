Пасторки-лесбійки в Німеччині, або Амінь по-іншому

Еллен і Штеффі Радтке (Ellen und Steffi Radtke) - пасторки в євангелічній церкві. Еллен працює в управлінні Земельної євангелічної церкви в Ганновері, а її дружина - пасторкою в нижньосаксонському селі Айме. У цієї одностатевої сім'ї пасторок все украй незвично. Саме тому цікавість до неї з боку німецької преси дуже висока, тим більше, що наприкінці минулого року в подружжя Радтке народилася донька. Відтоді від журналістів немає відбою. Дві пасторки, які живуть в офіційно зареєстрованому шлюбі - явище досі незвичне.

"Насправді в Євангелічній церкві Німеччини це не така вже й рідкість, - підкреслює в інтерв'ю DW Штеффі Радтке. - Тільки серед моїх знайомих і колег набереться з десяток гомосексуалів, які служать у церкві й не приховують своєї сексуальної орієнтації. У цьому сенсі євангелічна церква більш толерантна, ніж католицька". За словами Штеффі, багато євангелічних пасторів благословляють одностатеві пари та проводять обряди хрещення їхніх дітей.

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"Відтоді, як парафіянам моїх громад стало відомо, що я лесбійка, до мене звертається багато людей похилого віку серед вірян, які практично більшу частину свого життя приховували від церкви, що вони гомосексуали, а тепер нарешті вирішили довіритися мені й відкрито розповідають про свої радощі й проблеми. Ще кілька років тому таке було годі собі уявити", - підкреслює Еллен. Вона риторично запитує: чому церква повинна удавати, що серед її вірян немає гомосексуалів, коли у світському житті їх вже практично зрівняли у правах з гетеросексуалами, вони укладають шлюби, виховують дітей, роблять кар'єри й живуть таким же життям, як і всі інші?

Пасторки Штеффі та Еллен Радтке

Як члени її громади відреагували на новину, що їхня нова пасторка - жінка, а до того ж лесбійка? "Цілком нормально, - згадує Штеффі, - тим більше, що я дала їм час на те, щоб вони могли зважити всі "за" і "проти" - написала листа за кілька тижнів до того, як офіційно стала до виконання своїх обов'язків. У ньому повідомила, що є лесбійкою і що приїду жити сюди зі своєю дружиною, яка теж на посаді пасторки. У людей був час, щоб усе це обговорити, попліткувати, відкинути або прийняти нас. Так, не приховую, було кілька парафіян, які несхвально поставилися до цієї новини, одна навіть перестала приходити на богослужіння, але переважна більшість поставилося до нас цілком доброзичливо. І ось ми вже чотири роки живемо тут і дуже щасливі", - підкреслює пасторка Штеффі Радтке.

Разом сім років - зі студентської лави

Познайомилися дівчата і полюбили одна одну сім років тому в Берліні, де обидві діставали вищу теологічну освіту. Еллен зробила свій камінг-аут в 19 років, а Штеффі вже в студентські роки, коли закохалася в Еллен. Потім вони разом поїхали працювати в Бранденбург і чотири роки тому переїхали жити в село Айме поблизу Ганновера. Варто зауважити, що в Земельній євангелічній церкві Ганновера з 2019 року офіційно дозволено благословляти одностатеві пари.

YouTube як вікно у світ

Жінки-пасторки вже давно відомі за межами своєї євангелічної громади в селі Айме, де живе лише близько двох тисяч осіб. Вікном у великий світ для них став YouTube. Щотижня у своїх відео вони демонструють, що квір і церква цілком можуть мирно співіснувати одне з одним. Жителі села теж дізнаються багато нового про сімейне життя своєї пасторки через YouTube-канал, в якому жінки діляться особистими повсякденними проблемами й турботами.

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"Члени нашої громади часто залишають позитивні коментарі під нашими відеокліпами, - зауважує Штеффі, - і навіть вступають в суперечку з тими, хто залишає неприємні й образливі відгуки. Відповідають на них приблизно так: "Ми знаємо цих жінок і можемо розповісти про них тільки добре, вони завжди дбають про своїх парафіян і своїм прикладом доводять, що церква стає строкатою, завдяки тому що в ній знаходять місце найрізноманітніші люди, для яких віра в Бога залишається важливою опорою в житті", - цитує пасторка Штеффі Радтке. А її дружина Елен, звертаючись до Штеффі, з посмішкою додає: "Тепер ти знаєш, чому я так люблю твою громаду".

Щосереди о 19 годині пасторки-лесбійки публікують на своєму каналі в YouTube нові відео. Це можуть бути розмови за столом на кухні або в барі, під час яких вони розповідають своїм глядачам про Бога і церкву, вони також беруть їх із собою на конфірмацію чи в клініку з лікування безпліддя, розповідають про те, яким є повсякденне життя одностатевої пари. "У нас немає проблем з самими собою, ми давно зробили свій камінг-аут і живемо відкритим лесбійським життям", - підкреслює Еллен Радтке. Однак проблеми дискримінації гомосексуалів в церкві або у світському житті теж є постійною темою випусків на їхньому каналі "Амінь по-іншому" ("Anders Amen").

Більше блиску - не завадить

"Це перший церковний відеоблог, який я вважаю справді кумедним і цікавим", - можна прочитати в одному з коментарів. "Це найкраще, що церква може запропонувати онлайн. Ви класні!" - захоплюється інший глядач. Сьогодні у YouTube-каналу "Anders Amen" близько 24 тисячі фоловерів, і їхнє число постійно зростає.

Пасторки Штеффі та Еллен Радтке перед вівтарем

"Вежам протестантських храмів не завадить більше блиску", - з посмішкою зауважує 34-річна Штеффі Радтке. При цьому церковне життя - більш строкате і барвисте, ніж багато хто собі його уявляють, стверджують пасторки з нижньосаксонського села. У своєму відеоблозі вони захопливо розповідають про те, як живуть, як сперечаються і над чим сміються. Віднедавна допомогу в роботі над сюжетами надає Радіо Євангелічної церкви Нижньої Саксонії й Бремена (Evangelischer Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen GmbH).

Загалом на каналі налічується вже більше сотні відео - свого роду захопливий серіал з самого життя. Чи то розмови в студії, роздуми й суперечки за обіднім столом, репортажі та екскурсії й навіть пологи Еллен, що відбулися в домашніх умовах - у всіх цих відеосюжетах є щось особливе і незвичне, а самі пасторки - головні дійові особи, які несуть відповідальність за кожне сказане ними слово і кожен кадр. Але жінки все роблять з такою безпосередністю і непідробною щирістю, що це знаходить відгук і повагу в десятків тисяч глядачів. Є серед відеосюжетів і культові, які поширюють далі в соцмережах і широко обговорюють.

У родині пасторок з'явилася донька

Кілька відео жінок присвячено тому, як вони втілювали свою мрію стати мамами. З них глядачі дізнаються про те, що одностатевим лесбійським сім'ям набагато важче, ніж безплідним гетеросексуальним парам, народити дитину за допомогою донорської сперми. Всі фінансові витрати на її придбання і доставку лесбійки повинні покривати з власної кишені. Для гетеросексуальних пар ці послуги від спеціальних клінік з лікування безпліддя оплачують каси медичного страхування.

Еллен і Штеффі Радтке з донькою Фідес

Еллен Радтке намагалася завагітніти п'ять років. Жінки документують це тривале "ходіння по муках" на YouTube. Вони не соромляться показувати навіть досить інтимні моменти: Еллен робить ін'єкцію гормону на автомобільній стоянці прямо в машині, жінки ведуть репортаж про те, як вони отримали донорську сперму з Данії та самі привезли її в клініку з лікування безпліддя для подальшого запліднення Еллен. Є в відеорепортажі й сюжет про те, як Штеффі змогла знайти спонсорів, які оплатили лесбійській парі витрати на донорську сперму. Їхнім спонсором стало регіональне Radio ffn, що надало дві з половиною тисячі євро!

Про сам перебіг вагітності розповідається в наступних відеороликах - аж до народження доньки 12 жовтня 2020 року. Народилася вона вдома в селі Айме. Дівчинку назвали Фідес (Fides), в перекладі з латинської це ім'я означає віру, довіру і впевненість.

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"Ми раді, що наша донька народилася в селі, де наша громада, з нею пов'язаний початок нашого сімейного життя, тут ми щасливі й сподіваємося прожити ще багато років", - підкреслюють пасторки в інтерв'ю DW. Правда, дітей, за словами двох мам, в селі не так багато, але сім'ї пасторів пощастило - в районі, в якому вони живуть, під час пандемії народилося ще кілька дітей, тож доньці Фідес буде з ким погратися на дитячому майданчику.

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До того ж Еллен каже, що сама виросла з двома сестрами й мріє про те, щоб у доньки скоро з'явився брат або сестра. А Штеффі, дружина Елен, оформляє опікунство, щоб стати офіційною мамою Фідес. Жінки-пасторки підкреслюють, що поки в Німеччині тільки в гетеросексуальних сім'ях унаслідок штучного запліднення права батьківства і материнства визнаються автоматично. В одностатевих сім'ях необхідний процес усиновлення для того, щоб батьки мали рівні права на дитину. "Це досить тривала і складна процедура", - наголошує Штеффі, але вона готова її пройти. Жінки-пасторки подолали вже чимало труднощів на шляху до свого сімейного щастя й успішно навчилися за нього боротися, як у церкві, так і у світському житті.