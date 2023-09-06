Парламент Грузії не переніс День перемоги з 9 на 8 травня
Парламент Грузії відхилив у вівторок, 5 вересня, поправку до трудового кодексу країни щодо зміни дати святкування Дня перемоги з 9 травня на 8 травня, повідомляє видання "Грузія Online". Проти проголосували 20 депутатів, за виступили лише четверо.
Ініціатором поправки стала опозиційна депутатка Теона Акубардія. Вона пояснила, що мета змін - святкування "Дня перемоги над фашизмом" у Грузії 8 травня "разом із цивілізованим Заходом, а не з державою-окупантом - Росією".
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Водночас на думку лідера парламентської більшості Іраклія Кобахідзе, мета проєкту - розколоти суспільство.
"Я не думаю, що це нешкідливий проєкт. Незалежно від того, чи буде 8 травня запроваджене законом, ветерани все одно святкуватимуть Перемогу над фашизмом 9 травня. Скрізь ви намагаєтесь розколоти і розділити суспільство, як у випадку з 7-8 серпня і намагаючись перенести Різдво на 25 грудня", - заявив Кобахідзе.
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