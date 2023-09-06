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ПолітикаГрузія

Парламент Грузії не переніс День перемоги з 9 на 8 травня

Анастасія Шепелева
6 вересня 2023 р.

Грузинські парламентарі не підтримали перенесення Дня перемоги з 9 травня на 8, як пропонувала опозиція. Лідер парламентської більшості назвав ініціативу такою, що має на меті розколоти суспільство.

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Грузинський прапор на протесті в підтримку євроінтеграції Грузії
Грузинський прапор на протесті в підтримку євроінтеграції ГрузіїФото: Zurab Tsertsvadze/AP/picture alliance

Парламент Грузії відхилив у вівторок, 5 вересня, поправку до трудового кодексу країни щодо зміни дати святкування Дня перемоги з 9 травня на 8 травня, повідомляє видання "Грузія Online". Проти проголосували 20 депутатів, за виступили лише четверо.

Ініціатором поправки стала опозиційна депутатка Теона Акубардія. Вона пояснила, що мета змін - святкування "Дня перемоги над фашизмом" у Грузії 8 травня "разом із цивілізованим Заходом, а не з державою-окупантом - Росією".

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Водночас на думку лідера парламентської більшості Іраклія Кобахідзе, мета проєкту - розколоти суспільство.

"Я не думаю, що це нешкідливий проєкт. Незалежно від того, чи буде 8 травня запроваджене законом, ветерани все одно святкуватимуть Перемогу над фашизмом 9 травня. Скрізь ви намагаєтесь розколоти і розділити суспільство, як у випадку з 7-8 серпня і намагаючись перенести Різдво на 25 грудня", - заявив Кобахідзе.

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