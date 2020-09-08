 ПАРЄ вперше обрала жінку на посаду генерального секретаря | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2021

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Новини

ПАРЄ вперше обрала жінку на посаду генерального секретаря

Грекиня Деспіна Хатзівассіліу-Цовіліс стала першою жінкою, котра обійняла цю посаду за 72 роки існування Асамблеї.

ПАРЄ вперше обрала жінку на посаду генерального секретаря

ПАРЄ вперше обрала жінку на посаду генерального секретаря

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у вівторок, 26 січня, обрала Деспіну Хатзівассіліу-Цовіліс на посаду генерального секретаря. Вибори відбувались в електронному форматі, участь у них взяли 96,46 відсотка членів ПАРЄ.

Грекиня стала першою жінкою, котра обійняла цю посаду за 72-річну історію Асамблеї, зазначається на сайті ПАРЄ. Строк її повноважень - п'ять років і починається 1 березня 2021 року.

Кар'єру у Раді Європи Деспіна Хатзівассіліу-Цовіліс розпочала у 1993 році в Європейській Комісії з прав людини. Понад 20 останніх років вона працює у ПАРЄ, очолюючи її комітети з моніторингу та з політичних питань. Має науковий ступінь доктора права.

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