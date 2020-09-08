ПАРЄ вперше обрала жінку на посаду генерального секретаря

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у вівторок, 26 січня, обрала Деспіну Хатзівассіліу-Цовіліс на посаду генерального секретаря. Вибори відбувались в електронному форматі, участь у них взяли 96,46 відсотка членів ПАРЄ.

Грекиня стала першою жінкою, котра обійняла цю посаду за 72-річну історію Асамблеї, зазначається на сайті ПАРЄ. Строк її повноважень - п'ять років і починається 1 березня 2021 року.

Кар'єру у Раді Європи Деспіна Хатзівассіліу-Цовіліс розпочала у 1993 році в Європейській Комісії з прав людини. Понад 20 останніх років вона працює у ПАРЄ, очолюючи її комітети з моніторингу та з політичних питань. Має науковий ступінь доктора права.

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