Пандемія COVID-19: у Франції скасували комендантську годину

У Франції в неділю, 20 червня, було скасовано нічну комендантську годину, запроваджену ще в жовтні 2020 року через пандемію коронавірусу. Спочатку французам було заборонено виходити з домівок з 18-ї години вечора, останнім часом - з 23-ї години. Карантинний захід остаточно скасували на 10 днів раніше, ніж планувалося.

Завдяки покращенню епідемічної ситуації влада країни 16 червня оголосила про послаблення карантинних обмежень. Уже з 17 червня вулицями французьких міст можна ходити без маски. Однак на масових зібраннях або на стадіонах, а також у громадському транспорті та в приміщеннях масковий режим зберігається.

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Останніми тижнями рівень захворюваності у Франції істотно знизився. Семиденний показник нових випадків інфікування в країні впав до приблизно 40 випадків на сто тисяч жителів. За останніми даними, майже 31 мільйон жителів Франції щеплені від коронавірусу один раз, а майже 17 мільйонів - повністю вакциновані.

Дивитись відео 06:14 Поділитись Чи справді локдаун та комендантська година ефективні проти пандемії? (01.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3rSvO Чи справді локдаун та комендантська година ефективні проти пандемії? (01.04.2021)