Пандемія COVID-19: у Фінляндії посилюють карантинні обмеження

У Фінляндії з понеділка, 8 березня, набули чинності нові карантинні обмеження, покликані стримати поширення коронавірусу. Зокрема, в багатьох регіонах країни студенти та учні старших класів наступні три тижнів навчатимуться дистаційно, скасовано заняття в різних гуртках та спортивних секціях для дітей віком від 15 років. Уряд рекомендує збиратися разом не більш, ніж шістьом особам.

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Парламент країни також затвердив нові обмеження для закладів харчування. У 15 з 19 регіонів Фінляндії мають закритися ресторани, бари та нічні клуби. Дозволяється лише продаж страв навинос. Ще 5 березня набула чинності заборона на танці та співи (караоке) в громадських закладах, що триватиме до кінця червня.

Фінляндія належить до тих європейських країн, які порівняно добре тримають під контролем пандемію коронавірусу. Досі від COVID-19 померли лише близько 800 фіннів. Проте останнім часом кількість нових заражень, зокрема й мутованим варіантом коронавірусу, почала стрімко зростати.

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В останні два тижні на сто тисяч населення в Фінляндії припадало 147 нових випадків інфікування. Тим часом станом на 8 березня обидві дози вакцини від коронавірусу отримали вже 1,5 відсотка населення країни.

Дивитись відео 00:53 Поділитись У Фінляндії собаки виявляють коронавірус за запахом (25.09.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3j0WP У Фінляндії собаки виявляють коронавірус за запахом (25.09.2020)