Як Фінляндії вдається так добре контролювати епідемію COVID-19

Фінляндія належить до переліку тих країн світу, які найефективніше контролюють ситуацію з пандемією коронавірусу. За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на 23 листопада в Фінляндії з початку пандемії було підтверджено інфікування на коронавірус у близько 22 тисяч мешканців країни, летальних випадків було зафіксовано 374. У співвідношенні до загальної кількості населення це є найнижчим показником серед усіх європейських країн.

Для порівняння - у сусідній Данії, населення якої становить шість мільйонів осіб і є приблизно таким же, як і у Фінляндії, дотепер було зафіксовано понад 72 тисячі випадків інфікування коронавірусом. А у Словаччині, населення якої також є приблизно таким же, відомо вже понад 96 тисяч випадків. У Швеції проживає вдвічі більше за Фінляндію людей, але кількість випадків інфікування є майже вдесятеро вищою - понад 208 тисяч. Тож завдяки чому Фінляндії це вдалося?

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1. Фінляндія швидко зреагувала

Коли на початку року в усьому світі стрімко зростала кількість інфікованих на коронавірус SARS-CoV-2, фінський уряд також відреагував швидко й запровадив локдаун майже на два місяці. Поїздки з та до столиці країни Гельсінкі та столичного регіону були заборонені. Школи та інші заклади були закриті, згодом припинили роботу й ресторани. Це було зроблено на ранньому етапі епідемії, коли кількість випадків захворювання у цій скандинавській країні була ще невисокою. "Фінляндія порівняно швидко та масштабно зупинила суспільне життя. У порівнянні з іншими північними країнами, такими як Норвегія та Данія, приблизно на тиждень чи два раніше, не кажучи вже про Швецію", - пояснює у коментарі німецькій медіакомпанії Deutschlandfunk Міка Сальмінен, директор Національного інституту охорони здоров'я і соціального добробуту Фінляндії (THL). За його словами, завдяки локдауну вдалося ефективно уповільнити поширення вірусу.

2. Використання мобільного додатку

Фінляндія зробила ставку на швидке відстеження контактів інфікованих людей. У цьому органам охорони здоров'я - як і у Німеччині - допомагає мобільний додаток. Додаток Corona Flash був завантажений практично кожним другим мешканцем країни. У ФРН, для порівняння, аналогічний додаток встановило близько 22 мільйонів людей, тобто близько чверті населення. У декого з користувачів у ФРН занадто старі телефони, щоб встановити на них додаток, але багато хто має застереження щодо неправомірного використання їхніх особистих даних. Чому фіни мають іншу думку, пояснюємо нижче.

3. Довіра як ключовий фактор

На відміну від Німеччини, де дедалі більше людей піддають сумніву стратегію уряду з подолання коронавірусної кризи або просто не сприймають вірус всерйоз, у Фінляндії довіра до уряду є вищою. І про це свідчить не лише кількість завантажень додатку для відстеження контактів. І під час локдауну навесні цього року практично не було спротиву діям уряду. В одному з громадських опитувань, що проводилося в той час Європарламентом, 73 відсотків респондентів схвально відгукнулися про запроваджені заходи. Не було там і демонстрацій так званих коронаскептиків, які зараз відбуваються у багатьох німецьких містах. "Ми намагаємося дотримуватися того, що наказує наш уряд. Я гадаю, це також вписується у нашу концепцію держави загального добробуту", - сказала радіо Deutschlandfunk фінська політикиня Роса Меріляйнен з партії "Зелений союз". Не виключено, що сприяла кращим настроям і економічна ситуація - за даними Євростату, ВВП країни у другому кварталі 2020 року, у порівнянні з другим кварталом 2019 року, знизився на 6,3 відсотка, у той час як у Євросоюзі цей показник в середньому знизився на 13,9 відсотка.

4. Краща технічна база

Легше у широко цифровізованій Фінляндії відбулося й переведення працівників на віддалену роботу, а школярів - на домашнє навчання. Адже оснащення ноутбуками є звичною справою для фінських школярів. Натомість в Німеччині, згідно з даними дослідження Товариства цифрової освіти, лише 68 відсотків школярів мають ноутбук. Тому переведення на домашнє навчання було б складно реалізувати у ФРН, насамперед для сімей з низьким доходом. Не виключено, що це також знизило рівень підтримки урядової політики у боротьбі з пандемією.

5. Соціальна дистанція є звичною справою

Лише зовсім нещодавно німецький уряд своїм суперечливим рекламним роликом закликав людей ізолюватися у власних чотирьох стінах, що для багатьох видається складним завданням. Але здається, що для багатьох жителів Фінляндії зробити це набагато простіше. Згідно з опитуванням Європарламенту, 23 відсотки жителів Фінляндії заявили, що їхнє життя навесні під час локдауну навіть покращилося. "Ми не є настільки комунікабельними і залюбки перебуваємо на самоті", - пояснює в інтерв'ю AFP соціальна психологиня Неллі Ханконен. Роль може відігравати й особиста зона комфорту, тобто те, наскільки короткою має бути комфортна відстань людини до інших членів суспільства. "Можливо, фінська зона комфорту є дещо більшою, ніж в інших європейських країнах. Ми надаємо перевагу тому, щоб тримати інших на відстані один метр від нас, інакше ми почуваємося некомфортно", - зауважив Міка Сальмінен з Національного інституту охорони здоров'я і соціального добробуту Фінляндії.

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