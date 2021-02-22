 Омбудсменка оскаржила в суді платні послуги в українських СІЗО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Омбудсменка оскаржила в суді платні послуги в українських СІЗО

Платні камери в українських СІЗО в рамках "експериментального проєкту" були відриті влітку 2020 року за підтримки уряду.

Омбудсменка оскаржила в суді платні послуги в українських СІЗО

Омбудсменка оскаржила в суді платні послуги в українських СІЗО

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження за позовом уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової про скасування запроваджених міністерством юстиції платних послуг у слідчих ізоляторах (СІЗО). Про це у середу, 3 березня, повідомляється на сайті ОАСК.

Читайте також: В СІЗО за гроші - невдалий жарт міністра Малюськи чи порушення прав людини?

"Позивач просить суд визнати протиправним наказ мін'юсту, яким було запроваджено експериментальний проєкт із надання платних послуг у слідчих ізоляторах", - ідеться в повідомленні. ОАСК призначив підготовче засідання у справі на 18 березня.

Платні камери в українських СІЗО були відриті влітку 2020 року - за плату утримуваним особам надаються поліпшені побутові умови і харчування. Цей "експериментальний проєкт", як його назвав мін'юст, підтримав уряд. Тим часом правозахисники висловили своє обурення і зауважили, що така практика є дискримінацією за майновим станом.

Читайте також: Україна розпочинає розпродаж старих в'язниць, аби будувати нові

Наприкінці 2020 року глава мін'юсту Денис Малюська заявив, що завдяки запровадженню платних камер у СІЗО з поліпшеними умовами тримання вдалося зібрати майже два мільйони гривень, на які відремонтували 25 безкоштовних камер.

Платні камери відкрилися в СІЗО у Києві, Запоріжжі, Вільнянському районі Запорізької області, Дніпрі, Житомирі, Одесі та Миколаєві. Платні камери в СІЗО постійно заповнені.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    183 заклади

    Федеральне статистичне відомство нарахувало у Німеччині 183 пенітенціарних заклади. Слово "в'язниця" - тільки для повсякденного вжитку. Офіційне найменування звучить як "заклад виконання покарання", німецькою - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Кімната на одного

    Ось такий вигляд має камера (хоча її можна назвати і кімнатою) у в'язниці Вальдгайм. У 2012 році в цій найстарішій тюрмі Німеччини звели новий корпус. Будівництво коштувало 7,5 мільйонів євро. Корпус розрахований на 96 в'язнів. Окрім камер обладнали ще й велику "соціальну зону" зі спортивною залою, приміщеннями для дозвілля тощо.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Чим озброєна охорона?

    Охоронці на вишках (на знімку - в'язниця в Штраубінгу для засуджених за особливо тяжкі злочини), а також ті, хто працює всередині тюрми, не мають при собі вогнепальної зброї. Її можуть роздати тільки в екстрених випадках (бунту із загрозою для людського життя, наприклад). На території в'язниця наглядачі озброєні кийками, газовими балончиками, у крайньому разі - електрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Скільки засуджених сидять в Німеччині?

    Ця будівля нагадує звичайнісіньку багатоповерхівку. Проте це - в'язниця у берлінському районі Теґель. До речі, в 183-х "закладах виконання покарання" Німеччини - майже 75 тисяч "посадкових місць". Але зараз в них перебувають близько 64 тисяч засуджених. З них близько шести відсотків - жінки.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Салат з секретом

    Це - стандартний обід в'язня тюрми у Ганновері: обсмажене в клярі філе камбали та традиційний німецький картопляний салат. Салат готують кухарі-засуджені, а сам рецепт тримають в таємниці. Пластиковий судок потрібен, щоб страва на вистигала. Хліб німці на обід не їдять. Але добавки салату вистачає усім.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Робота за бажанням

    Слюсарна майстерня пенітенціарного закладу у Вілліху (Північний Рейн-Вестфалія). Працювати ув'язнені в Німеччині не повинні, але багато хто із задоволенням це робить: по-перше, треба якось згаяти час, а по-друге, вони можуть заробити. Щоправда, оплата праці зазвичай низька, бо більшість в'язнів задіюють на некваліфікованих роботах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Покарання для підлітків

    Це в'язниця для малолітніх злочинців в Адельсгаймі. "Малолітніми" у Німеччині вважають підлітків віком від 14 до 17 років. Вони отримують м'якші покарання навіть за особливо тяжкі злочини (наприклад, вбивство). В окремих випадках м'якші закони застосовують і до 18 - 20-річних. Дітей до 14 років до кримінальної відповідальності притягувати не можна.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Концерт з аншлагом

    Концерт британської хард-рок-групи Uriah Heep та її соліста Берні Шо у в'язниці Роттенбурга. На концерт прийшли майже 500 засуджених - практично всі, хто на той момент відбував покарання.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Фітнес для пенсіонерів

    А це вже спеціальна в'язниця для людей похилого віку - в Зінґені поблизу міста Констанц. Тут відбувають покарання чоловіки та жінки віком від 62 років і більше. Умови тут також м'якші. Більшість в'язнів тільки ночують за ґратами, а вдень залишають територію тюрми. Хоча в ній передбачили, наприклад, фітнес-центр та інші зручності.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    В'язниця класу "люкс"

    Зразковою у Німеччині вважають в'язницю попереднього утримання у Вайтерштадті, зведену 1997 року. Тут є стадіон, басейн, церква... Близько 800 людей очікують в цій в'язниці суду. Скептики іронізують, що перебування тут надихає правопорушників на нові злочини.

    Автор: Єфім Шуман



Дивитись відео 08:25

Репортаж із СІЗО: що думають ув’язнені про платні камери (23.06.2020)

 

Також за темою

Ukraine | Untersuchungsgefängnisse

В'язниці на продаж: як мін'юст заробляє на ремонт СІЗО? (відео) 22.02.2021

35 в'язниць планує продати мін'юст України. Мовляв, більшість закладів вже давно законсервовані і не працюють. DW побувала в Ірпінській виправній колонії, яку вже виставили на продаж. Громадські активісти скептичні.

Ukrainischer Justizminister Denys Maluska

Навіщо Україні продавати тюрми - інтерв'ю з міністром юстиції (відео) 17.06.2020

Міністр юстиції України Денис Малюська в ексклюзивному інтерв'ю DW розповів про велику в'язничну реформу, навіщо платні камери в СІЗО, які перспективи позовів України проти Росії в міжнародних судах.

Замість масових посадок - воля з обмеженнями. Міністр юстиції України про реформу правосуддя в інтерв'ю DW (16.06.2020) 16.06.2020

Що таке велика в'язнична реформа? Навіщо платні камери в СІЗО? Які перспективи позовів України проти Росії в міжнародних судах? Чому Україна досі серед антилідерів за кількістю скарг в ЄСПЛ і за кількістю невиконаних вироків? Про це міністр юстиції України Денис Малюська розповів в інтерв'ю DW.

Реклама

Докладно

Діти їдять у шкільній їдальні

Франція: суперечка через шкільні обіди без м'яса

Мер Ліона розпорядився на час пандемії кормити школярів обідами без м'яса. Таке рішення спричинило бурхливу реакцію.  

Краще майбутнє завдяки віртуальній реальності?

Робота з дому врятує планету? (відео)

Робота з дому дозволяє скоротити до мінімуму автомобільний трафік та авіаперельоти. Це - на користь клімату та планеті.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  