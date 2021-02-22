Омбудсменка оскаржила в суді платні послуги в українських СІЗО

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження за позовом уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової про скасування запроваджених міністерством юстиції платних послуг у слідчих ізоляторах (СІЗО). Про це у середу, 3 березня, повідомляється на сайті ОАСК.

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"Позивач просить суд визнати протиправним наказ мін'юсту, яким було запроваджено експериментальний проєкт із надання платних послуг у слідчих ізоляторах", - ідеться в повідомленні. ОАСК призначив підготовче засідання у справі на 18 березня.

Платні камери в українських СІЗО були відриті влітку 2020 року - за плату утримуваним особам надаються поліпшені побутові умови і харчування. Цей "експериментальний проєкт", як його назвав мін'юст, підтримав уряд. Тим часом правозахисники висловили своє обурення і зауважили, що така практика є дискримінацією за майновим станом.

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Наприкінці 2020 року глава мін'юсту Денис Малюська заявив, що завдяки запровадженню платних камер у СІЗО з поліпшеними умовами тримання вдалося зібрати майже два мільйони гривень, на які відремонтували 25 безкоштовних камер.

Платні камери відкрилися в СІЗО у Києві, Запоріжжі, Вільнянському районі Запорізької області, Дніпрі, Житомирі, Одесі та Миколаєві. Платні камери в СІЗО постійно заповнені.

Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці 183 заклади Федеральне статистичне відомство нарахувало у Німеччині 183 пенітенціарних заклади. Слово "в'язниця" - тільки для повсякденного вжитку. Офіційне найменування звучить як "заклад виконання покарання", німецькою - Justizvollzugsanstalt (JVA).

Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці Кімната на одного Ось такий вигляд має камера (хоча її можна назвати і кімнатою) у в'язниці Вальдгайм. У 2012 році в цій найстарішій тюрмі Німеччини звели новий корпус. Будівництво коштувало 7,5 мільйонів євро. Корпус розрахований на 96 в'язнів. Окрім камер обладнали ще й велику "соціальну зону" зі спортивною залою, приміщеннями для дозвілля тощо.

Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці Чим озброєна охорона? Охоронці на вишках (на знімку - в'язниця в Штраубінгу для засуджених за особливо тяжкі злочини), а також ті, хто працює всередині тюрми, не мають при собі вогнепальної зброї. Її можуть роздати тільки в екстрених випадках (бунту із загрозою для людського життя, наприклад). На території в'язниця наглядачі озброєні кийками, газовими балончиками, у крайньому разі - електрошокерами.

Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці Скільки засуджених сидять в Німеччині? Ця будівля нагадує звичайнісіньку багатоповерхівку. Проте це - в'язниця у берлінському районі Теґель. До речі, в 183-х "закладах виконання покарання" Німеччини - майже 75 тисяч "посадкових місць". Але зараз в них перебувають близько 64 тисяч засуджених. З них близько шести відсотків - жінки.

Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці Салат з секретом Це - стандартний обід в'язня тюрми у Ганновері: обсмажене в клярі філе камбали та традиційний німецький картопляний салат. Салат готують кухарі-засуджені, а сам рецепт тримають в таємниці. Пластиковий судок потрібен, щоб страва на вистигала. Хліб німці на обід не їдять. Але добавки салату вистачає усім.

Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці Робота за бажанням Слюсарна майстерня пенітенціарного закладу у Вілліху (Північний Рейн-Вестфалія). Працювати ув'язнені в Німеччині не повинні, але багато хто із задоволенням це робить: по-перше, треба якось згаяти час, а по-друге, вони можуть заробити. Щоправда, оплата праці зазвичай низька, бо більшість в'язнів задіюють на некваліфікованих роботах.

Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці Покарання для підлітків Це в'язниця для малолітніх злочинців в Адельсгаймі. "Малолітніми" у Німеччині вважають підлітків віком від 14 до 17 років. Вони отримують м'якші покарання навіть за особливо тяжкі злочини (наприклад, вбивство). В окремих випадках м'якші закони застосовують і до 18 - 20-річних. Дітей до 14 років до кримінальної відповідальності притягувати не можна.

Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці Концерт з аншлагом Концерт британської хард-рок-групи Uriah Heep та її соліста Берні Шо у в'язниці Роттенбурга. На концерт прийшли майже 500 засуджених - практично всі, хто на той момент відбував покарання.

Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці Фітнес для пенсіонерів А це вже спеціальна в'язниця для людей похилого віку - в Зінґені поблизу міста Констанц. Тут відбувають покарання чоловіки та жінки віком від 62 років і більше. Умови тут також м'якші. Більшість в'язнів тільки ночують за ґратами, а вдень залишають територію тюрми. Хоча в ній передбачили, наприклад, фітнес-центр та інші зручності.

Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці В'язниця класу "люкс" Зразковою у Німеччині вважають в'язницю попереднього утримання у Вайтерштадті, зведену 1997 року. Тут є стадіон, басейн, церква... Близько 800 людей очікують в цій в'язниці суду. Скептики іронізують, що перебування тут надихає правопорушників на нові злочини. Автор: Єфім Шуман





