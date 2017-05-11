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Олена Гітлянська

Тема

Олена Гітлянська – українська журналістка, колишня речниця СБУ.

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Докладно

СБУ проводить обшук в "РИА Новости-Украина"

СБУ проводить обшук в агентстві "РИА Новости-Украина"

СБУ проводить обшук в агентстві "РИА Новости-Украина"

СБУ повідомляє про розкриття діяльності мережі підконтрольних РФ медіаструктур. В офісі "РИА Новости-Украина" - обшук.
Політика15 травня 2018 р.
НАБУ затримало співробітника Служби безпеки України

НАБУ: Затримано на хабарі співробітника СБУ

НАБУ: Затримано на хабарі співробітника СБУ

Затриманого підозрюють у отриманні хабара за непритягнення до відповідальності осіб, які могли незаконно отримати посвід
Злочинність25 квітня 2018 р.
До Саакашвілі прийшли з обшуком

СБУ проводить обшук у квартирі Саакашвілі

СБУ проводить обшук у квартирі Саакашвілі

Співробітники СБУ проводять обшук у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.
Політика5 грудня 2017 р.
Криміналісти на місці вибуху в Києві, де загинув полковник ГУР міноборони України

На Донбасі підірвали авто СБУ, один співробітник загинув

На Донбасі підірвали авто СБУ, один співробітник загинув

Четверо співробітників СБУ дістали поранення, один - загинув.
Політика28 червня 2017 р.
СБУ проводить обшук в "РИА Новости-Украина"

СБУ скаржиться на фільм, який викриває корупцію відомства

СБУ скаржиться на фільм, який викриває корупцію відомства

В українській спецслужбі стверджують, що через програму "Схеми" співробітники СБУ не зможуть виконувати свої обов'язки.
Політика2 червня 2017 р.
На місці вбивства Павла Шеремета

СБУ запевняє, що не стежила за Шереметом перед вбивством

СБУ запевняє, що не стежила за Шереметом перед вбивством

Журналісти з'ясували, що біля будинку Шеремета вночі перед його вбивством буцімто велось стеження співробітником СБУ.
Злочинність11 травня 2017 р.
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