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Олена Гітлянська
Тема
Олена Гітлянська – українська журналістка, колишня речниця СБУ.
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Докладно
СБУ проводить обшук в агентстві "РИА Новости-Украина"
СБУ проводить обшук в агентстві "РИА Новости-Украина"
СБУ повідомляє про розкриття діяльності мережі підконтрольних РФ медіаструктур. В офісі "РИА Новости-Украина" - обшук.
Політика
15.05.2018
15 травня 2018 р.
НАБУ: Затримано на хабарі співробітника СБУ
НАБУ: Затримано на хабарі співробітника СБУ
Затриманого підозрюють у отриманні хабара за непритягнення до відповідальності осіб, які могли незаконно отримати посвід
Злочинність
25.04.2018
25 квітня 2018 р.
СБУ проводить обшук у квартирі Саакашвілі
СБУ проводить обшук у квартирі Саакашвілі
Співробітники СБУ проводять обшук у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.
Політика
05.12.2017
5 грудня 2017 р.
На Донбасі підірвали авто СБУ, один співробітник загинув
На Донбасі підірвали авто СБУ, один співробітник загинув
Четверо співробітників СБУ дістали поранення, один - загинув.
Політика
28.06.2017
28 червня 2017 р.
СБУ скаржиться на фільм, який викриває корупцію відомства
СБУ скаржиться на фільм, який викриває корупцію відомства
В українській спецслужбі стверджують, що через програму "Схеми" співробітники СБУ не зможуть виконувати свої обов'язки.
Політика
02.06.2017
2 червня 2017 р.
СБУ запевняє, що не стежила за Шереметом перед вбивством
СБУ запевняє, що не стежила за Шереметом перед вбивством
Журналісти з'ясували, що біля будинку Шеремета вночі перед його вбивством буцімто велось стеження співробітником СБУ.
Злочинність
11.05.2017
11 травня 2017 р.
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