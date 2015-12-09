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Олексій Улюкаєв

Тема

Олексій Улюкаєв - російський політик, економіст.

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Докладно

Олексій Улюкаєв сподівався на виправдання

Російського екс-міністра Улюкаєва визнали винним

Російського екс-міністра Улюкаєва визнали винним

Керівник "Роснефти" Сечін на суд так і не прийшов.
Економіка15 грудня 2017 р.
Володимир Путін та Ігор Сечін

"Чекісти" перемогли "лібералів"

"Чекісти" перемогли "лібералів"

Значення затримання Улюкаєва важливіше його розбіжностей з "Роснефтью", вважає Констянтин Еггерт.
російський журналіст Костянтин Еггерт
Костянтин Еггерт
Гостьовий коментар
Політика16 листопада 2016 р.
Олексій Улюкаєв

Помста чи некомпетентність: Чому затримали Улюкаєва?

Помста чи некомпетентність: Чому затримали Улюкаєва?

DW розпитала експертів, у чому реальна причина скандалу, і якими будуть його наслідки.
Політика15 листопада 2016 р.
Олексій Улюкаєв поміщений під домашній арешт

Міністра економрозвитку РФ помістили під домашній арешт

Міністра економрозвитку РФ помістили під домашній арешт

Міністра економрозвитку РФ Олексія Улюкаєва, якого звинувачують у хабарництві, помістили під домашній арешт.
Політика15 листопада 2016 р.
Олексій Улюкаєв поміщений під домашній арешт

За хабар затримали міністра економрозвитку Росії

За хабар затримали міністра економрозвитку Росії

Слідчі заявили про здирництво з боку високопосадовця.
Політика15 листопада 2016 р.
Олексій Улюкаєв поміщений під домашній арешт

Улюкаєв не вбачає прогресу щодо ЗВТ між ЄС та Україною

Улюкаєв не вбачає прогресу щодо ЗВТ між ЄС та Україною

РФ вважає запровадження імпортних обмежень проти України найбільш вірогідним сценарієм.
9 грудня 2015 р.
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