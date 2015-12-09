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Олексій Улюкаєв
Тема
Олексій Улюкаєв - російський політик, економіст.
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Докладно
Російського екс-міністра Улюкаєва визнали винним
Російського екс-міністра Улюкаєва визнали винним
Керівник "Роснефти" Сечін на суд так і не прийшов.
Економіка
15.12.2017
15 грудня 2017 р.
"Чекісти" перемогли "лібералів"
"Чекісти" перемогли "лібералів"
Значення затримання Улюкаєва важливіше його розбіжностей з "Роснефтью", вважає Констянтин Еггерт.
Костянтин Еггерт
Гостьовий коментар
Політика
16.11.2016
16 листопада 2016 р.
Помста чи некомпетентність: Чому затримали Улюкаєва?
Помста чи некомпетентність: Чому затримали Улюкаєва?
DW розпитала експертів, у чому реальна причина скандалу, і якими будуть його наслідки.
Політика
15.11.2016
15 листопада 2016 р.
Міністра економрозвитку РФ помістили під домашній арешт
Міністра економрозвитку РФ помістили під домашній арешт
Міністра економрозвитку РФ Олексія Улюкаєва, якого звинувачують у хабарництві, помістили під домашній арешт.
Політика
15.11.2016
15 листопада 2016 р.
За хабар затримали міністра економрозвитку Росії
За хабар затримали міністра економрозвитку Росії
Слідчі заявили про здирництво з боку високопосадовця.
Політика
15.11.2016
15 листопада 2016 р.
Улюкаєв не вбачає прогресу щодо ЗВТ між ЄС та Україною
Улюкаєв не вбачає прогресу щодо ЗВТ між ЄС та Україною
РФ вважає запровадження імпортних обмежень проти України найбільш вірогідним сценарієм.
09.12.2015
9 грудня 2015 р.
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