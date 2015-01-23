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Олексій Павленко

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Олексій Павленко", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Докладно

Зернові - один з основних аграрних товарів, які Україна експортує до Німеччини

Німецькі експерти консультуватимуть українських аграріїв

Німецькі експерти консультуватимуть українських аграріїв

Йдеться про допомогу щодо виходу на європейські ринки.
9 лютого 2016 р.
Парламент, "Самопоміч", демократія, уряд, відставка, Арсеній Яценюк, клептократія, Олексій Павленко, корупція

"Самопоміч" наполягає на відставці Кабміну

"Самопоміч" наполягає на відставці Кабміну

Нинішні події руйнують парламентську демократію в країні, вважають у політсилі.
5 лютого 2016 р.
Alexej Pavlenko

Міністр АПК України подав у відставку

Міністр АПК України подав у відставку

Олексій Павленко написав заяву про відставку за велінням партії "Самопоміч".
29 січня 2016 р.
Один з українських стендів на "Зеленому тижні"-2016

Україна на "Зеленому тижні": смачно і весело

Україна на "Зеленому тижні": смачно і весело

Продукти та українська кухня представлені у двох павільйонах аграрної виставки в Берліні.
19 січня 2016 р.
Зернові - один з основних аграрних товарів, які Україна експортує до Німеччини

Україна прагне створення ЗВТ з Туреччиною та Ізраїлем

Україна прагне створення ЗВТ з Туреччиною та Ізраїлем

На переговорах з Туреччиною йдеться про заміщення російської продукції українською.
27 грудня 2015 р.
Зернові - один з основних аграрних товарів, які Україна експортує до Німеччини

"Зелений тиждень": українські аграрії сподіваються на ЄС

"Зелений тиждень": українські аграрії сподіваються на ЄС

Україна, Грузія і Молдова сподіваються на підтримку сілького господарства з боку ЄС.
23 січня 2015 р.