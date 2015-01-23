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Військова допомога Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Олексій Павленко
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Олексій Павленко", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Докладно
Німецькі експерти консультуватимуть українських аграріїв
Німецькі експерти консультуватимуть українських аграріїв
Йдеться про допомогу щодо виходу на європейські ринки.
09.02.2016
9 лютого 2016 р.
"Самопоміч" наполягає на відставці Кабміну
"Самопоміч" наполягає на відставці Кабміну
Нинішні події руйнують парламентську демократію в країні, вважають у політсилі.
05.02.2016
5 лютого 2016 р.
Міністр АПК України подав у відставку
Міністр АПК України подав у відставку
Олексій Павленко написав заяву про відставку за велінням партії "Самопоміч".
29.01.2016
29 січня 2016 р.
Україна на "Зеленому тижні": смачно і весело
Україна на "Зеленому тижні": смачно і весело
Продукти та українська кухня представлені у двох павільйонах аграрної виставки в Берліні.
19.01.2016
19 січня 2016 р.
Україна прагне створення ЗВТ з Туреччиною та Ізраїлем
Україна прагне створення ЗВТ з Туреччиною та Ізраїлем
На переговорах з Туреччиною йдеться про заміщення російської продукції українською.
27.12.2015
27 грудня 2015 р.
"Зелений тиждень": українські аграрії сподіваються на ЄС
"Зелений тиждень": українські аграрії сподіваються на ЄС
Україна, Грузія і Молдова сподіваються на підтримку сілького господарства з боку ЄС.
23.01.2015
23 січня 2015 р.
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