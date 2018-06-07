Олександр Мангул

Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)

Верховна Рада нарешті ухвалила закон про Виший антикорупційний суд. Без нього система боротьби з корупцією в Україні не може запрацювати повноцінно. Дивіться, чому це так важливо, у поясненні DW.