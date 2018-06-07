Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Олександр Мангул - український держслужбовець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Мангул".
Олександр Мангул обіймав посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з 28 березня 2018 року до жовтня 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.