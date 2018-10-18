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Олександр Лавринович

Олександр Лавринович - український політик та громадський діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Лавринович".

Олександр Лавринович тричі обіймав посаду міністра юстиції України - востаннє з березня 2010 до липня 2013 року, тобто за часів президентсва Віктора Януковича. Олександр Лавринович є одним із засновників "Народного руху України" - першої опозиційної проукраїнської політичної партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Справа на 100 томів: екс-міністра юстиції України Лавриновича судять за допомогу Януковичу

Справа на 100 томів: екс-міністра юстиції України Лавриновича судять за допомогу Януковичу 18.10.2018

Подільський райсуд Києва розпочав розглядати по суті справу екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича. ГПУ інкримінує йому співучасть у захопленні держвлади колишнім президентом Віктором Януковичем.

Екс-міністра юстиції України Лавриновича звільнили з-під арешту

Екс-міністра юстиції України Лавриновича звільнили з-під арешту 27.09.2017

Суд звільнив з-під арешту екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича, якого Генеральна прокуратура України підозрює в незаконній зміні Конституції.
Суд арештував Олександра Лавриновича у справі про захоплення держвлади

Суд арештував Олександра Лавриновича у справі про "захоплення держвлади" 15.09.2017

Колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича суд арештував строком на 60 днів. Йому та екс-президенту України Віктору Януковичу інкримінується "захоплення держвлади".

ГПУ закидає Януковичу і Лавриновичу захоплення влади через зміну Конституції

ГПУ закидає Януковичу і Лавриновичу "захоплення влади" через зміну Конституції 06.09.2017

На думку генпрокуратури України, Віктор Янукович у 2010 році здійснив конституційний переворот, повернувши Конституцію 1996 року.

Справа Лавриновича: Апеляційний суд не змінив суму застави

Справа Лавриновича: Апеляційний суд не змінив суму застави 11.08.2015

Апеляційний суд Києва залишив чинним рішення Печерського районного суду про заставу в 1,2 мільйона гривень за екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича.
Печерський суд відмовився арештовувати екс-міністра юстиції Лавриновича

Печерський суд відмовився арештовувати екс-міністра юстиції Лавриновича 31.07.2015

Попри прохання Генпрокуратури суд вирішив не заарештовувати екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича. Його підозрюють у розтраті 8,5 мільйона гривень державних коштів.
Генпрокуратура просить арештувати екс-главу мін'юсту Лавриновича

Генпрокуратура просить арештувати екс-главу мін'юсту Лавриновича 30.07.2015

Генеральна прокуратура України просить суд взяти під варту колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича. Йому закидають розкрадання державних коштів у мільйонних обсягах.
Mercedes Benz Bank заявляє про свої права на службове авто Лавриновича

Mercedes Benz Bank заявляє про свої права на службове авто Лавриновича 03.01.2012

Міністр юстиції України Олександр Лавринович підтвердив, що деякий час використовував службовий автомобіль, викрадений у Німеччині. Німецький власник авто заявив, що має правові підстави домагатися його повернення.
Spiegel: службовий мерседес Лавриновича і «ліцензія на викрадення»

Spiegel: службовий мерседес Лавриновича і «ліцензія на викрадення» 12.12.2011

У німецьких ЗМІ знову пишуть про замовні викрадення й продаж машин у Східній Європі, зокрема, в Україні. Причина – скандал довкола службового автомобіля міністра юстиції України, що, як кажуть, може бути краденим.