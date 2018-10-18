Олександр Лавринович - український політик та громадський діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Лавринович".

Олександр Лавринович тричі обіймав посаду міністра юстиції України - востаннє з березня 2010 до липня 2013 року, тобто за часів президентсва Віктора Януковича. Олександр Лавринович є одним із засновників "Народного руху України" - першої опозиційної проукраїнської політичної партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.