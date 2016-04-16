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Олександр Квіташвілі - грузинський і український державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Квіташвілі".
Олександр Квіташвілі обіймав посаду міністра охорони здоров'я України з 2014 до 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.