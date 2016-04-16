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Олександр Квіташвілі

Олександр Квіташвілі - грузинський і український державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Квіташвілі".

Олександр Квіташвілі обіймав посаду міністра охорони здоров'я України з 2014 до 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нездоровий кабінет: чому порожнє крісло очільника МОЗу

Нездоровий кабінет: чому порожнє крісло очільника МОЗу 16.04.2016

Відсутність міністра охорони здоров'я не завадила коаліції сформувати новий уряд. Як довго житиме без керівника медична галузь і що залишив після себе Олександр Квіташвілі, з'ясовувала DW.
Четверо міністрів відкликали заяви про відставку - Абромавичус цього робити не планує

Четверо міністрів відкликали заяви про відставку - Абромавичус цього робити не планує 04.02.2016

Четверо членів Кабінету Міністрів відкликали свої заяви про відставку, заявивши, що готові працювати в уряді за певних умов. Айварас Абромавичус відкликати заяву про відставку не планує.
Квіташвілі: В Україні епідемія грипу

Квіташвілі: В Україні епідемія грипу 26.01.2016

В Україні з 1 жовтня на грип захворіли 2,6 мільйона людей, 83 особи померли з початку епідемічного сезону. Епідеміологічний поріг, за даними міністра охорони здоров'я, перевищений у 18-ти областях країни.
Анонс відставок в уряді: Яценюк попереджає Порошенка

Анонс відставок в уряді: Яценюк попереджає Порошенка 05.11.2015

Арсеній Яценюк знову анонсував перестановки в уряді. Принаймні так стверджує видання Politico з посиланням на українського прем'єра. Експерти називають такі наміри ходом у політичній грі проти президента.
UNICEF та ВООЗ звинувачують Київ у зволіканні в боротьбі з поліомієлітом

UNICEF та ВООЗ звинувачують Київ у зволіканні в боротьбі з поліомієлітом 09.10.2015

Міжнародні організації застерігають про зростання ризиків при зволіканні у боротьбі з поліомієлітом. У USAID ж заявляють про неповагу з боку держави до захисту здоров'я дітей.
Квіташвілі йде - іржава медична система залишається?

Квіташвілі йде - "іржава" медична система залишається? 03.07.2015

Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі йде у відставку, пробувши менше року на посаді. Його представляли реформатором, здатним побороти корупцію і змінити застарілу систему. Чому цього не сталося?
Коментар: Уряд з іноземним акцентом

Коментар: Уряд з іноземним акцентом 03.12.2014

Як це не парадоксально, але саме міністри-іноземці вже стали "обличчями" ще не здійснених реформ уряду Яценюка. Від них чекають дива. Чи виправдані ці сподівання? Коментар Сергія Руденка спеціально для DW.
Порошенко надав українське громадянство трьом кандидатам у міністри

Порошенко надав українське громадянство трьом кандидатам у міністри 02.12.2014

Президент України Петро Порошенко підписав наказ про надання українського громадянства трьом іноземцям, які можуть обійняти керівні посади в новому українському уряді.