Олександр Квіташвілі

Коментар: Уряд з іноземним акцентом

Як це не парадоксально, але саме міністри-іноземці вже стали "обличчями" ще не здійснених реформ уряду Яценюка. Від них чекають дива. Чи виправдані ці сподівання? Коментар Сергія Руденка спеціально для DW.