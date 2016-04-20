Олег Махніцький

Суперечки навколо ГПУ: як з друга зробити генпрокурора

Змінювати закони під певного кандидата на посаду генерального прокурора вже стало певною традицією в Україні. Двоє з трьох останніх екс-очільників ГПУ не відповідали вимогам. Під одного, Віталія Ярему, переписали закон.