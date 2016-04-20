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Олег Махніцький - український політик, колишній в.о. генерального прокурора України.
Олег Махніцький виконував обов'язки генерального прокурора України з лютого до червня 2014 року. Олег Махніцький був депутатом Верховної Ради України VII скликання від ВО "Свобода", повноваження він припинив достроково.
Під Юрія Луценка готові не лише переписати закон про прокуратуру, а й залишити генпрокурору низку кадрових повноважень. Парламентарі готові ще на рік відтермінувати створення органів прокурорського самоврядування.