Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Олег Махніцький

Олег Махніцький - український політик, колишній в.о. генерального прокурора України.

Олег Махніцький виконував обов'язки генерального прокурора України з лютого до червня 2014 року. Олег Махніцький був депутатом Верховної Ради України VII скликання від ВО "Свобода", повноваження він припинив достроково.

Генпрокурор з правками, або Як з друга зробити очільника ГПУ і залишити йому кадрові повноваження

Генпрокурор з правками, або Як з друга зробити очільника ГПУ і залишити йому кадрові повноваження 20.04.2016

Під Юрія Луценка готові не лише переписати закон про прокуратуру, а й залишити генпрокурору низку кадрових повноважень. Парламентарі готові ще на рік відтермінувати створення органів прокурорського самоврядування.
Суперечки навколо ГПУ: як з друга зробити генпрокурора

Суперечки навколо ГПУ: як з друга зробити генпрокурора 13.04.2016

Змінювати закони під певного кандидата на посаду генерального прокурора вже стало певною традицією в Україні. Двоє з трьох останніх екс-очільників ГПУ не відповідали вимогам. Під одного, Віталія Ярему, переписали закон.
Президент України звільнив в.о. генпрокурора

Президент України звільнив в.о. генпрокурора 18.06.2014

Президент України звільнив Олега Махніцького з посади виконуючого обов’язки генерального прокурора України та пропонує на його посаду Віталія Ярему.
Громадський діяч: Прокуратура має очолити внутрішній фронт

Громадський діяч: Прокуратура має очолити внутрішній фронт 03.06.2014

Виконувач обов'язків генпрокурора України Олег Махніцький відзвітував журналістам про 100 днів перебування на посаді. Громадськість критикує прокуратуру за низьку ефективність.
Махніцький у Лондоні: крадені Януковичем мільярди ідуть на сепаратистів

Махніцький у Лондоні: крадені Януковичем мільярди ідуть на сепаратистів 30.04.2014

В.о. генпрокурора України Олег Махніцький звинувачує екс-президента України Віктора Януковича у завданні збитків державі на суму 100 мільярдів доларів США. Частина цих грошей може бути в Західній Європі.
В.о. Генпрокурора Олег Махніцький: В Україні діяла класична мафіозна структура

В.о. Генпрокурора Олег Махніцький: В Україні діяла класична мафіозна структура 11.04.2014

Генпрокуратура повністю з'ясувала схему, за якою влада придушувала акції громадянської непокори в Україні. Про це в інтерв’ю DW розповів в.о. Генпрокурора України Олег Махніцький.
Януковича й Захарченка оголосили в міжнародний розшук

Януковича й Захарченка оголосили в міжнародний розшук 26.02.2014

Колишнього президента України Віктора Януковича та екс-главу МВС Віталія Захарченка оголошено в міжнародний розшук. Про це заявив в. о. генпрокурора Олег Махніцький.
Януковича офіційно оголосили в розшук

Януковича офіційно оголосили в розшук 25.02.2014

Усунутого президента Януковича оголошено в розшук на підставі підозри за статтею про умисні вбивства. Про це повідомив виконувач обов'язків генерального прокурора України Олег Махніцький.