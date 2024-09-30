Октоберфест-2024: за лаштунками свята пива
Перший тиждень мюнхенського Октоберфесту успішно минув. Чим він запам'ятався? Яскраві моменти цьогорічного Октоберфесту - у фотодобірці DW.
Октоберфест цього року триває з 21 вересня до 6 жовтня. Упродовж перших вихідних його відвідали більше мільйона людей - більше, ніж рік тому. Так виглядає Октоберфест з великого колеса огляду.
Цього разу свято пива відбувається за посилених заходів безпеки. Уже зафіксовано декілька кишенькових крадіжок, бійок, випадків вживання забороненого на цьому святі канабісу й випадків апскертингу (фото і відео під спідницею в жінок без їхньої згоди).
За традицією у день відкриття свята відбувається хода власників пивних павільйонів. На Октоберфесті дозволено продавати пиво шести мюнхенських броварень.
Першу діжку ударами спеціального молотка відкупорює бургомістр. А далі - пиво ллється рікою...
14 літрових кухлів у двох руках! Для офіціантки знаменитого павільйону Hofbräu Аніки Шиллер - звична справа і на цьому Октоберфесті.
А так виглядає атмосфера в павільйоні мюнхенської броварні Hofbräu - однієї з найбільш популярних.
Це сувенірний варіант літрового пивного кухля - щороку на ньому зображена емблема Октоберфесту.
Одне з найбільш яскравих видовищ на святі - хода товариств хранителів традиційного національного одягу на другий день після відкриття Октоберфесту.
Цього року в ході брали участь більше 9000 людей.
Однак цікавих традиційних костюмів чимало і в натовпі відвідувачів.
Холодна закуска до пива, традиційні брецелі, сир. Крім цього, в меню Октоберфесту, як і загалом у баварській кухні, багато м'яса. Що навіть стало для декого приводом для протесту...
Смажених курчат гості свята з'їдають по пів мільйона на рік. "Твоє курча - моє життя", - виголошує напис на плакаті протестувальників. Прибічники веганства змушують замислитися.
Крім пива і розваг на Октоберфесті є місце і для духовної їжі. У першу неділю свята співробітників скликають на спеціальну церковну службу.
Октоберфест - також є місцем зустрічей та самопрезентації знаменитостей. На фото: фронтмен гурту Scooter Эйч Пі Бакстер з дружиною Сарою.
Футболіст "Баварії" Томас Мюллер також привернув увагу журналістів і відвідувачів.
Тут перед камерами позують донька тенісиста Бориса Беккера Анна Єрмакова (ліворуч) та донька прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зедера Глорія-Софі Буркандт.
Октоберфест - ще й магніт для охочих до різного роду атракціонів. Цього року вибирати можна зі 170 різних гойдалок та каруселей!
Охочі помилуватися архітектурними пам'ятками мають можливість їх споглядати під час розваг на атракціонах. На фото: дзвіниці церкви Фрауенкірхе, розташованої поблизу місця проведення Октоберфесту.
Цього року поруч з Октоберфестом працює майданчик з історичними каруселями Oide Wiesn. Для охочих піддатися ностальгії тут влаштовують шоу в костюмах з минулого.
Справжнім хайлайтом стало й це автономне таксі - розробка Мюнхенського технічного університету. Упродовж двох днів воно доправляло гостей на свято.