Октоберфест у Мюнхені: свято пива на шляху до нового рекорду

У Мюнхені - баварській столиці - триває Октоберфест. Перший тиждень для організаторів цього найбільшого в світі пивного свята виявився доволі успішним - кількість відвідувачів зросла, пива випили більше. Згідно з оцінками, за перші сім днів на Октоберфесті побувало вже 3,6 мільйона гостей і в порівнянні з минулим роком було випито на 7-8 відсотків більше пива, попри те, що цей напій подорожчав. Торік за цей самий час кількість відвідувачів на Октоберфест у Мюнхені склала 3,4 мільйона.