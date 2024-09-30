  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024

Октоберфест у Мюнхені: свято пива на шляху до нового рекорду

30 вересня 2024 р.

У Мюнхені в самому розпалі Октоберфест - найбільше в світі пивне свято. Перший тиждень минув успішно - кількість відвідувачів зросла, пива випили більше.

https://p.dw.com/p/4lFkX
Октоберфест
ОктоберфестФото: DW

У Мюнхені - баварській столиці - триває Октоберфест. Перший тиждень для організаторів цього найбільшого в світі пивного свята виявився доволі успішним - кількість відвідувачів зросла, пива випили більше. Згідно з оцінками, за перші сім днів на Октоберфесті побувало вже 3,6 мільйона гостей і в порівнянні з минулим роком було випито на 7-8 відсотків більше пива, попри те, що цей напій подорожчав. Торік за цей самий час кількість відвідувачів на Октоберфест у Мюнхені склала 3,4 мільйона. 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Oktoberfest 2015

Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

22 вересня у Мюнхені стартує знаменитий на весь світ народний фестиваль Октоберфест. Що варто знати, перш ніж їхати на Октоберфест - у фотогалереї DW.
Суспільство21 вересня 2018 р.6 фото
Німецьке пиво

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

Німці так полюбляють пиво, що 23 квітня навіть відзначають День німецького пива. DW представляє десять фактів про німецьке пиво, які стануть у нагоді в розмові про хмільний напій.
Культура23 квітня 2018 р.10 фото
Найміцніші марки пива у світі

10 найміцніших марок пива світу

10 найміцніших марок пива світу

Щороку в першу п'ятницю серпня відзначається міжнародний день пива. DW зробила добірку найміцніших марок пива світу. Будьмо!
Стиль життя2 серпня 2019 р.10 фото