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Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Оксана Романюк
Тема
Оксана Романюк – українська журналістка.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Як неурядові організації розслідують воєнні злочини армії РФ
Як неурядові організації розслідують воєнні злочини армії РФ
Десятки українських неурядових організацій долучились до розслідування воєнних злочинів РФ в Україні за останній рік.
Конфлікти
16.03.2023
16 березня 2023 р.
Експертка про медіа Ахметова: Кладе яйця в різні кошики
Експертка про медіа Ахметова: Кладе яйця в різні кошики
DW попросила медіаекспертку Оксану Романюк оцінити рішення Ахметова передати ліцензії на телеканали та інші ЗМІ державі.
ЗМІ
12.07.2022
12 липня 2022 р.
"Заборона" проти StopFake. Що спричинило погрози Сергацковій
"Заборона" проти StopFake. Що спричинило погрози Сергацковій
Після погроз Катерині Сергацковій на конфлікт сайту "Заборона" та фактчекерів зі StopFake звернули увагу і на Заході.
Політика
17.07.2020
17 липня 2020 р.
Оксана Романюк: Боюся, що далі влада боротиметься зі ЗМІ
Оксана Романюк: Боюся, що далі влада боротиметься зі ЗМІ
Оксана Романюк вважає, що образами на адресу журналістки новообраний депутат від СН Максим Бужанський перейшов всі межі
Суспільство
20.08.2019
20 серпня 2019 р.
Справа вбивства журналіста Веремія: покарання без покарання
Справа вбивства журналіста Веремія: покарання без покарання
"Тітушці", причетному до вбивства на Майдані журналіста Веремія, суд призначив умовний термін покарання.
Політика
22.12.2017
22 грудня 2017 р.
Реформа суспільного мовлення під загрозою
Реформа суспільного мовлення під загрозою
Кабмін пропонує значно скоротити фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України на наступний рік.
Політика
22.09.2017
22 вересня 2017 р.
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