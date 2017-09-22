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Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт

Оксана Романюк

Тема

Оксана Романюк – українська журналістка.

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Докладно

Житловий будинок в Херсоні після російського обстрілу

Як неурядові організації розслідують воєнні злочини армії РФ

Як неурядові організації розслідують воєнні злочини армії РФ

Десятки українських неурядових організацій долучились до розслідування воєнних злочинів РФ в Україні за останній рік.
Конфлікти16 березня 2023 р.
Рінат Ахметов (архівне фото)

Експертка про медіа Ахметова: Кладе яйця в різні кошики

Експертка про медіа Ахметова: Кладе яйця в різні кошики

DW попросила медіаекспертку Оксану Романюк оцінити рішення Ахметова передати ліцензії на телеканали та інші ЗМІ державі.
ЗМІ12 липня 2022 р.
Катерина Сергацкова, українська журналістка й співзасновниця інтернет-платформи "Заборона"

"Заборона" проти StopFake. Що спричинило погрози Сергацковій

"Заборона" проти StopFake. Що спричинило погрози Сергацковій

Після погроз Катерині Сергацковій на конфлікт сайту "Заборона" та фактчекерів зі StopFake звернули увагу і на Заході.
Політика17 липня 2020 р.
Оксана Романюк

Оксана Романюк: Боюся, що далі влада боротиметься зі ЗМІ

Оксана Романюк: Боюся, що далі влада боротиметься зі ЗМІ

Оксана Романюк вважає, що образами на адресу журналістки новообраний депутат від СН Максим Бужанський перейшов всі межі
Суспільство20 серпня 2019 р.
Bildergalerie Deutschland und die Sonne

Справа вбивства журналіста Веремія: покарання без покарання

Справа вбивства журналіста Веремія: покарання без покарання

"Тітушці", причетному до вбивства на Майдані журналіста Веремія, суд призначив умовний термін покарання.
Політика22 грудня 2017 р.
Кабінет міністрів пропонує значно скоротити фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України на наступний рік

Реформа суспільного мовлення під загрозою

Реформа суспільного мовлення під загрозою

Кабмін пропонує значно скоротити фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України на наступний рік.
Політика22 вересня 2017 р.
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