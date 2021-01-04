 Очима карикатуриста: Чи вдасться перемогти коронавірус у 2021 році? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.01.2021

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Політика й суспільство

Очима карикатуриста: Чи вдасться перемогти коронавірус у 2021 році?

2021 рік пройде під знаком вакцинації від коронавірусу. Однак чи вдасться перемогти COVID-19? Чи вірус все-таки зможе дати відкоша? Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна.

Чи вдасться перемогти коронавірус? Карикатура Сергія Йолкіна

Чи вдасться перемогти коронавірус? Погляд Сергія Йолкіна

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    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

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    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

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    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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Чи вдасться перемогти коронавірус? Карикатура Сергія Йолкіна

Чи вдасться перемогти коронавірус у 2021 році?

2021-й пройде під знаком вакцинації від коронавірусу. Однак чи вдасться перемогти COVID-19? Погляд Сергія Йолкіна.  

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