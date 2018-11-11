 NYT: Аудіозапис вказує на причетність саудівського принца до вбивства Хашоггі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2018

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Новини

NYT: Аудіозапис вказує на причетність саудівського принца до вбивства Хашоггі

На наданому Туреччиною аудіозаписі один із вбивць просить передати "шефу", що справу зроблено. Припускають, що "шеф" - саудівський принц, пише The New York Times.

Демонстрація в Стамбулі через убивство Хашоггі, жовтень 2018 року

Демонстрація в Стамбулі через убивство Хашоггі, жовтень 2018 року

Відразу після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі один з убивць потелефонував керівнику, щоб той "переказав про це шефу", повідомляє у вівторок, 13 листопада, видання The New York Times. При цьому газета посилається на дані від трьох осіб, які прослухали наданий турецькою розвідкою аудіозапис, що супроводжував убивство, та припускають, що "шефом" є принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман.

Принц Мохаммед бін Салман

Принц Мохаммед бін Салман

Незважаючи на те, що прямо на ім'я "шефа" не називають, американська розвідка певна, що йдеться про монаршу особу, зазначає NYT. Повідомляється, що на записі чути голос Махера Абдулазіза Мутреба - спецагента, який часто подорожував з саудівським принцем. Той прибув до Стамбула ще з понад десятком осіб для виконання завдання щодо Хашоггі. За даними турецьких спецслужб, після убивства журналіста Мутреб розмовляв арабською з одним із помічників Салмана.

Утім, і в Анкарі, й у Вашингтоні визнають, що цей запис не є стовідсотковим доказом причетності принца до резонансного вбивства. Ер-Ріяд заявляє, що Мохаммед бін Салман не мав "жодної інформації" про те, що сталось з Хашоггі.

Убивство журналіста, саудівського дисидента та резидента США Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві у Туреччині на початку жовтня цього року спричинило гучний міжнародний скандал. Саудівська Аравія зазначала чималих репутаційних втрат, зокрема, значно скоротився перелік гостей на масштабному економічному форумі "Давосі в пустелі". Утім, Міжнародний валютний фонд 13 листопада заявив, що не переглядатиме прогнози зростання економіки арабського королівства через справу Хашоггі, пише Reuters.

DW.COM

У прокуратурі Стамбула заявили, що вбивство Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії відбулося за "наперед складеним планом". Як зазначили в прокуратурі, журналіста задушили, а тіло розчленували. (31.10.2018)

В Ер-Ріяді почався значно збіднілий на спікерів та гостей економічний форум. Причина складнощів - міжнародне обурення вбивством журналіста Хашоггі. (23.10.2018)

Посилання в інтернеті

‘Tell Your Boss’: Recording Is Seen to Link Saudi Crown Prince More Strongly to Khashoggi Killing

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