 Німецькі стипендії для вчених з України: п′ять способів отримати допомогу | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 08.04.2022

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Культура й стиль життя

Німецькі стипендії для вчених з України: п'ять способів отримати допомогу

Вчені, які змушені тікати від війни Росії в Україні, можуть отримати фінансову підтримку для продовження своєї роботи у Німеччині. Куди звертатися і що слід врахувати - DW зібрала корисну інформацію.

Німецькі стипендії для вчених з України: п'ять способів отримати допомогу

Від стипендій великих фондів до окремих ініціатив ВНЗ - у німецькій науковій спільноті намагаються допомогти тим, хто займався дослідженнями в Україні та змушений був рятуватись від війни. Розповідаємо про те, як її отримати.

Екологічна стипендія для вчених з України

Німецький федеральний фонд довкілля (DBU) на знак підтримки України розширив свою стипендіальну програму для молодих учених із Центральної та Східної Європи, виділивши 30 додаткових стипендій для українців.

Стипендіати, що займаються вивченням проблем екології та захисту довкілля, можуть провести від 6 до 12 місяців у німецькій гостьовій організації - університеті, науково-дослідному інституті чи екологічній організації. Брати участь у програмі можуть випускники вишів зі ступенем магістра та аспіранти, з громадянством України, а також зі знанням англійської або німецької мови.

Інформація про стипендію є на сайті DBU

Інформація про стипендію є на сайті DBU

Подати заявку можна прямо зараз онлайн, обмежень за термінами поки що немає. Претенденту слід надіслати свою біографію, короткий опис теми проекту та скан диплому. Розмір стипендії - 1250 євро на місяць. Термін початку виплати визначається індивідуально. Фонд також відшкодовує витрати на дорогу, страховку, організовує курси німецької мови та освітні семінари. Додаткова інформація -тут.

Допомога від Німецької науково-дослідної спільноти

Німецька науково-дослідна спільнота (DFG) має окрему програму з підтримки науковців на будь-якому етапі кар'єри, яким довелося залишити батьківщину - Walter Benjamin Programm. Поширюється вона також на українських вчених - біженців та росіян, які зазнають у Росії переслідувань із політичних мотивів.

Важлива умова - на момент подання заявки претендент не перебував за межами своєї країни більше трьох років і не звертався за допомогою у рамках схожої програми - Philipp Schwartz-Initiative. Учасники програми отримують можливість фінансової підтримки терміном до двох років та працевлаштування в одній із німецьких наукових організацій, де вони на позиції постдокторанта можуть або брати участь у поточних дослідженнях, або працювати над власним проєктом.

Як пояснили DW у Німецькому науково-дослідному співтоваристві, подати заявку вчені можуть самі безпосередньо в DFG, але вони мають спочатку знайти гостьову організацію, оскільки метою цієї програми є інтеграція дослідників-біженців у німецьку наукову систему. Подати заявку можна будь-коли, обмежень за термінами немає. У DFG обіцяють, що подані зараз заявки можуть бути схвалені ще в цьому році. Додаткову інформацію з контактними даними ви знайдете за посиланням.

Ініціатива імені Філіпа Шварца

Німецький Фонд імені Олександра фон Гумбольдта також допомагає науковцям, які опинилися в небезпеці у себе на батьківщині. В рамках Ініціативи імені Філіпа Шварца (Philipp Schwartz-Initiative) іноземні вчені отримують стипендію або трудовий контракт для проведення досліджень у вишах чи інших наукових організаціях Німеччини протягом двох років із можливістю продовження ще на рік. 

У Німеччині зареєстровано вже понад 300 тисяч біженців з України

У Німеччині зареєстровано вже понад 300 тисяч біженців з України

Подавати заявку необхідно через німецьку організацію, яку вчений повинен знайти сам. Серед вимог до претендентів - кандидатський ступінь, наявність наукових публікацій, знання мови, необхідної для проведення досліджень. На даний момент прийом заявок завершено. Новий набір планується відкрити у червні цього року. Список організацій, які готові прийняти в себе вчених з України, можна знайти тут. 

Об'єднання Гельмгольця

Найбільша науково-дослідна організація Німеччини - Об'єднання німецьких науково-дослідних центрів імені Гельмгольця - допомагає з фінансами та працевлаштуванням як науковцям, так і тим, хто зайнятий у сфері наукового менеджменту. Способи та умови надання підтримки різняться залежно від наукових центрів, що входять до об'єднання. Тому українським біженцям рекомендується звертатися безпосередньо до одного з них. Список наукових центрів та контактів розміщено тут.

Ініціативи підтримки від німецьких університетів

Свої пропозиції щодо підтримки українських учених розміщують окремі виші у Німеччині. Зокрема, в Бохумському університеті дослідницький відділ з моделювання та проєктування підземних споруд пропонує кілька можливостей для гостьового відвідування. Наприклад, аспіранти та постдоки можуть отримати стипендію на три місяці. Залежно від модуля є обмеження термінів для подання заявки онлайн. Українським ученим тут обіцяють максимум гнучкості щодо тривалості та масштабу підтримки. Детальна інформація та формуляри - тут.

Вища школа Рейн-Майн у Вісбадені готова прийняти у себе на півроку українських учених та пропонує чотири стипендії для продовження досліджень у сфері соціальних наук. Подання заявки до 30 квітня. Ще чотири стипендії для тих, хто займається економікою та правом, у місцевій бізнес-школі вже розподілили.

Університет Грайфсвальда також пропонує українським вченим на будь-якому етапі кар'єри стипендії для перебування у цьому ВНЗ протягом трьох місяців або, якщо знадобиться, довше.

Варто зазначити, що багато вишів, які до війни тісно співпрацювали з університетами в Україні, намагаються допомогти вченим, яких уже знають. Виділяючи кошти зі свого бюджету, вони запрошують їх тимчасово до себе працювати чи пропонують виступити з доповідями за гонорари. Тому краще спочатку задіяти безпосередньо власні контакти.

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    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

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  • Вбитий мирний житель Київської області

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

  • Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

  • Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Автор: Микола Пермяков


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