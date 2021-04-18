 Німеччина визнала провину в геноциді двох народів у Намібії - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2021

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Німеччина визнала провину в геноциді двох народів у Намібії - ЗМІ

ФРН та Намібія погодили угоду про визнання геноцидом вбивств десятків тисяч представників народів гереро і нама в Намібії німецькими військами, пише Deutschlandfunk.

Меморіал у нагадування про знищення народів гереро і нама в Намібії

Меморіал у нагадування про знищення народів гереро і нама в Намібії

Німеччина та Намібія попередньо узгодили договір про компенсацію за злочини, вчинені німецькими військовими в період колоніального панування Берліна в африканській країні. Про це в неділю, 16 травня, повідомив сайт німецького суспільного радіомовника Deutschlandfunk. При цьому МЗС ФРН відмовився коментувати цю публікацію, пославшись на "конфіденційність" відповідної інформації.

За даними Deutschlandfunk, Німеччина погодилася визнати вбивства представників народів гереро і нама геноцидом. Документ, в якому закріплюється цей факт, за інформацією видання, був підписаний в Берліні колишнім депутатом від партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Рупрехтом Поленцом (Ruprecht Polenz) і колишнім дипломатом з Намібії Зедекією Нгавірю. Очікується, що через два тижні на цій угоді офіційно поставлять свої підписи міністри закордонних справ обох держав.

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Штайнмаєр вибачиться за геноцид

При цьому, як пише Deutschlandfunk, була також досягнута домовленість про те, що президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) відвідає парламент Намібії, де офіційно вибачиться за цей злочин. Як компенсацію за нього Німеччина виділить певну суму на фінансування розвитку регіонів, де проживають обидва постраждалих народи.

З 1884 до 1915 роки Намібія була німецької колонією. Після повстання серед народів гереро і нама німецькі колоніальні війська в період між 1904 і 1907 роком вбили кілька десятків тисяч осіб. Переговори про визнання цих дій геноцидом велися між двома країнами з 2015 року. В Німеччині досі офіційно не вибачилися за злочини колоніальних військ в Намібії.

МЗС Німеччини про переговори з Намібією

Ні Рупрехт Поленц, ні пресслужба міністерства закордонних справ ФРН 16 травня не прокоментували інформацію про парафування відповідної угоди, пославшись на конфіденційність питання. Офіційний представник МЗС Німеччини вказав, однак, що "переговори з Намібією проходять у конструктивній і довірливій атмосфері".

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