Німеччина визнала провину в геноциді двох народів у Намібії - ЗМІ

ФРН та Намібія погодили угоду про визнання геноцидом вбивств десятків тисяч представників народів гереро і нама в Намібії німецькими військами, пише Deutschlandfunk.
Німеччина та Намібія попередньо узгодили договір про компенсацію за злочини, вчинені німецькими військовими в період колоніального панування Берліна в африканській країні. Про це в неділю, 16 травня, повідомив сайт німецького суспільного радіомовника Deutschlandfunk. При цьому МЗС ФРН відмовився коментувати цю публікацію, пославшись на "конфіденційність" відповідної інформації.
За даними Deutschlandfunk, Німеччина погодилася визнати вбивства представників народів гереро і нама геноцидом. Документ, в якому закріплюється цей факт, за інформацією видання, був підписаний в Берліні колишнім депутатом від партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Рупрехтом Поленцом (Ruprecht Polenz) і колишнім дипломатом з Намібії Зедекією Нгавірю. Очікується, що через два тижні на цій угоді офіційно поставлять свої підписи міністри закордонних справ обох держав.
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При цьому, як пише Deutschlandfunk, була також досягнута домовленість про те, що президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) відвідає парламент Намібії, де офіційно вибачиться за цей злочин. Як компенсацію за нього Німеччина виділить певну суму на фінансування розвитку регіонів, де проживають обидва постраждалих народи.
З 1884 до 1915 роки Намібія була німецької колонією. Після повстання серед народів гереро і нама німецькі колоніальні війська в період між 1904 і 1907 роком вбили кілька десятків тисяч осіб. Переговори про визнання цих дій геноцидом велися між двома країнами з 2015 року. В Німеччині досі офіційно не вибачилися за злочини колоніальних військ в Намібії.
Ні Рупрехт Поленц, ні пресслужба міністерства закордонних справ ФРН 16 травня не прокоментували інформацію про парафування відповідної угоди, пославшись на конфіденційність питання. Офіційний представник МЗС Німеччини вказав, однак, що "переговори з Намібією проходять у конструктивній і довірливій атмосфері".