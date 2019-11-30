Німеччина обіграла Україну в матчі Ліги націй УЄФА

У четвертому турі групового турніру Ліги націй УЄФА збірна Німеччини з футболу ввечері у суботу, 14 листопада, обіграла українську команду з рахунком 3:1 на стадіоні в Лейпцигу.

Українці першими відкрили рахунок - на 12-й хвилині відзначився Роман Яремчук. Однак вже до перерви бундестім вийшла вперед завдяки точним ударам Лероя Сане (Leroy Sane) на 23-й хвилині і Тімо Вернера (Timo Werner) на 33-й хвилині. Він же встановив остаточний рахунок в матчі, оформивши дубль на 64-й хвилині.

Коронавірус у футболістів

Проведення матчу довго перебувало під питанням, адже, як з'ясувалося напередодні, у чотирьох гравців і одного з менеджерів збірної України після прильоту в Лейпциг виявили позитивні результати тестів на коронавірус. Представники України зробили повторні тести і за чотири години до матчу усі вони були негативними.

Тим часом міністерство охорони здоров’я Норвегії заборонило національній збірній з футболу летіти на матчі Ліги націй через загрозу заразитися COVID-19. Норвезька футбольна асоціація оскаржує це рішення, адже уже ввечері 15 листопада норежці мають зіграти зі збірною Румунії у Бухаресті.

Між тим у паралельному матчі збірна Швейцарії на своєму полі зіграла внічию 1:1 з іспанцями. При цьому капітан іспанської збірної Серхіо Рамос не зміг реалізувати два пенальті. Нічия в Базелі дозволила німецькій збірній очолити турнірну таблицю, випереджаючи іспанців на один пункт. 17 листопада ці команди зіграють між собою в Іспанії.