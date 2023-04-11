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Газовий лічильник, лічильник газу.
Німці в 2022 році спожили на 21 відсоток менше газу, ніж у 2021 році.Фото: Rupert Oberhäuser/picture alliance
ЕкономікаНімеччина

Німці за рік скоротили споживання газу на 21 відсоток

Сергій Ромашенко
53 хв. тому

На тлі різкого зростання цін на енергоносії німці помітно знизили споживання електроенергії та тепла: на 12 і 21 відсоток за рік відповідно.

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Німці торік сильно скоротили споживання енергії - у середньому домогосподарства в Німеччині спожили на 12 відсотків менше електроенергії та на 21 відсоток менше газу, ніж у 2021 році. Про це у вівторок, 11 квітня, повідомила медіагрупа Redaktionsnetzwerk Deutschland із посиланням на дослідження онлайн-порталу для порівняння пропозицій Check24.

"На тлі значного підвищення цін на газ торік споживачі економили особливо сильно. У середньому німецьке домогосподарство скоротило споживання газу майже на чотири тисячі кіловат/годин до 15400 кв/год", - повідомив представник Check24.

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Найекономніші - Гамбург, Берлін і Бремен

Найекономніше газ споживали в містах-землях Гамбург, Берлін і Бремен.

У Берліні середнє щорічне споживання газу становило лише 11 тисяч кв/год.

У Нижній Саксонії, Шлезвіг-Гольштейні та Бранденбурзі середній обсяг споживання в 2022 році становив від 15 до 17 тисяч кв/год, що, на думку експертів, пов'язано з більшою житловою площею, яку займає середнє домогосподарство в цих федеральних землях.

Найбільше споживання газу зафіксували в Саксонії - 19,6 тисячі кв/год.

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