Німці за рік скоротили споживання газу на 21 відсоток

На тлі різкого зростання цін на енергоносії німці помітно знизили споживання електроенергії та тепла: на 12 і 21 відсоток за рік відповідно.

Німці торік сильно скоротили споживання енергії - у середньому домогосподарства в Німеччині спожили на 12 відсотків менше електроенергії та на 21 відсоток менше газу, ніж у 2021 році. Про це у вівторок, 11 квітня, повідомила медіагрупа Redaktionsnetzwerk Deutschland із посиланням на дослідження онлайн-порталу для порівняння пропозицій Check24.

"На тлі значного підвищення цін на газ торік споживачі економили особливо сильно. У середньому німецьке домогосподарство скоротило споживання газу майже на чотири тисячі кіловат/годин до 15400 кв/год", - повідомив представник Check24.

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Найекономніші - Гамбург, Берлін і Бремен

Найекономніше газ споживали в містах-землях Гамбург, Берлін і Бремен.

У Берліні середнє щорічне споживання газу становило лише 11 тисяч кв/год.

У Нижній Саксонії, Шлезвіг-Гольштейні та Бранденбурзі середній обсяг споживання в 2022 році становив від 15 до 17 тисяч кв/год, що, на думку експертів, пов'язано з більшою житловою площею, яку займає середнє домогосподарство в цих федеральних землях.

Найбільше споживання газу зафіксували в Саксонії - 19,6 тисячі кв/год.

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