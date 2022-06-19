Неподалік Берліна евакуювали жителів через лісові пожежі

Через аномальну спеку та сильні вітри на сході Німеччини у неділю, 19 червня, спалахнула лісова пожежа неподалік Берліна. За даними Національного метеорологічного агентства, температура на сході країни перевищила 38 градусів за Цельсієм. Днем раніше такий самий показник зафіксували на заході ФРН.

Через наближення пожежі, яка поширилася на близько 110 гектарів, жителям близько 20 сіл наказали евакуюватися. Іншим дали на підготовку до від'їзду декілька годин. Для ліквідації загоряння залучили військовий гелікоптер.

Пожежі також у Греції та Іспанії

Така ж проблема спіткала і Грецію, де на острові Евбея вогонь наблизився на відстань 800 метрів від будинків мешканців. Через це довелося евакуювати ціле село Кремастос. До операції з ліквідації вогню залучили 70 пожежників, дев’ять літаків та чотири гелікоптери.

Літак під час гасіння пожежі в Іспанії

Іспанія цього тижня зазнала теж аномально високих температур - у багатьох містах позначка термометра сягала 40 градусів. Найбільшої шкоди внаслідок лісової пожежі, що тривала з 15 червня, зазнала західна провінція Самора, де вогонь випалив понад 25 тисяч гектарів землі. За цей час рятувальні служби евакуювали 18 сіл провінції.

Також пожежі лютували в трьох частинах північно-східної Каталонії - в Лейді, Таррагоні та в природному парку в Гаррафі, що на південь від Барселони. За даними пожежної служби, за минулий тиждень ліквідували понад 200 різних лісових пожеж у регіоні.

Аномальні температури цього літа - прогноз на майбутнє

Наразі синоптики констатують зниження температури по країні. Втім експерти попереджають, що такі високі температури є наслідком змін клімату і можуть стати реальністю у майбутньому. "Те, що ми спостерігаємо сьогодні, це, на жаль, прогноз майбутнього", - сказала речниця Всесвітньої метеорологічної організації в Женеві Клер Нулліс.

За її словами, якщо концентрація парникових газів в атмосфері і далі зростатиме, температура влітку буде вищою, що наближатиме людство до глобального потепління.

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