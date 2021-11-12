 Навіщо вакцинуватися від коронавірусу: 5 головних переваг (29.10.2021) | Усі сюжети | DW | 29.10.2021

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Навіщо вакцинуватися від коронавірусу: 5 головних переваг (29.10.2021)

Багато українців досі вагаються, робити їм щеплення від коронавірусу чи ні. Дехто ще досі боїться вакцини більше, ніж самої хвороби. Ось 5 головних переваг, чому вакцинуватися все ж варто. 

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