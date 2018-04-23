Наталія Микольська - українська юристка, колишня заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Наталія Микольська обіймала посаду заступниці міністра економічного розвитку й торгівлі України, починаючи від квітня 2015 року до серпня 2018 року. Наталія Микольська вважається одним з провідних українських юристів, які спеціалізуються на сфері міжнародної торгівлі та митного права.