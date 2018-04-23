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Наталія Микольська

Наталія Микольська - українська юристка, колишня заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Наталія Микольська обіймала посаду заступниці міністра економічного розвитку й торгівлі України, починаючи від квітня 2015 року до серпня 2018 року. Наталія Микольська вважається одним з провідних українських юристів, які спеціалізуються на сфері міжнародної торгівлі та митного права.

Микольська: Експорт з України до ЄС зріс цього року на 27 відсотків

Микольська: Експорт з України до ЄС зріс цього року на 27 відсотків 23.04.2018

Торгова представниця України Наталія Микольська назвала зростання експорту з України до ЄС тенденцією. У Брюсселі вона обговорила з представниками Єврокомісії захисне розслідування щодо експорту сталі.
Микольська: З початку дії ЗВТ кількість компаній-експортерів до ЄС подвоїлася

Микольська: З початку дії ЗВТ кількість компаній-експортерів до ЄС подвоїлася 26.01.2018

Торгова представниця України обговорила з Єврокомісією збільшення українського експорту до ЄС. Наталія Микольська розраховує на запуск роботи інституцій з просування українського експорту цього року.
З жовтня набудуть чинності нові торговельні преференції ЄС для України

З жовтня набудуть чинності нові торговельні преференції ЄС для України 29.09.2017

З 1 жовтня Україна зможе безмитно експортувати в ЄС деякі сільськогосподарські та промислові товари. Це дасть можливість збільшити обсяги українського експорту.
Уряд України вирішив створити Раду з міжнародної торгівлі

Уряд України вирішив створити Раду з міжнародної торгівлі 04.07.2017

Серед напрямів роботи Ради з міжнародної торгівлі України: спрощення процедур торгівлі, просування експорту, розробка стратегій, а також поліпшення системи митно-тарифного регулювання.
Київ хоче подовження дії обмежень на торгівлю з Росією до кінця 2017

Київ хоче подовження дії обмежень на торгівлю з Росією до кінця 2017 30.06.2016

У відповідь на подовження Росією продовольчого ембарго до кінця 2017 року міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує дзеркально подовжити дію українських контрсанкцій на такий самий період.
Мінекономіки: обмежень щодо руху українських перевізників в Росії немає (оновлено)

Мінекономіки: обмежень щодо руху українських перевізників в Росії немає (оновлено) 15.02.2016

За словами заступниці міністра економічного розвитку Наталії Микольської, зафіксовані лише поодинокі випадки проблем з перетином кордону РФ українськими водіями.
Кабмін: Вільна торгівля з РФ скасована з 2 січня, ембарго запроваджується з 10 січня

Кабмін: Вільна торгівля з РФ скасована з 2 січня, ембарго запроваджується з 10 січня 02.01.2016

Кабінет Міністрів України оприлюднив тексти постанов, якими скасував режим вільної торгівлі з Росією і запровадив ембарго на імпорт окремих торарів з РФ.
Україна домовляється про створення зон вільної торгівлі з Туреччиною та Ізраїлем

Україна домовляється про створення зон вільної торгівлі з Туреччиною та Ізраїлем 27.12.2015

Ізраїль зацікавлений в українському зерні, а на переговорах з Туреччиною йде мова про заміщення російської продукції українською.
Україна подала до СОТ позов на Росію

Україна подала до СОТ позов на Росію 21.10.2015

Україна подала позов до СОТ на Російську Федерацію через обмеження експорту вагонів і стрілочних переводів. В українському уряді сподіваються залагодити суперечку впродовж місяця на стадії консультацій.