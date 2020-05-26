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Наталія Корчак

Наталія Корчак - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Наталія Корчак".

Наталія Корчак обіймала посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції з 28 березня 2016 року до 28 березня 2018 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ВАКС закрив кримінальне провадження щодо екскерівниці НАЗК Корчак

ВАКС закрив кримінальне провадження щодо екскерівниці НАЗК Корчак 26.05.2020

У зв'язку із закінченням строків давності кримінальне провадження за обвинуваченням ексголови Наталії Корчак, яку підозрюють в недекларуванні майна, закрито, вирішили судді ВАКС.
Ексглаві НАЗК Наталії Корчак закидають недекларування вартісного автомобіля

Ексглаві НАЗК Наталії Корчак закидають недекларування вартісного автомобіля 28.10.2019

НАБУ підозрює, за даними ЗМІ, ексочільницю агентства з питань запобігання корупції у недекларуванні статків на понад 544 тисячі гривень.

НАЗК обрала новим головою Олександра Мангула

НАЗК обрала новим головою Олександра Мангула 28.03.2018

Олександра Мангула обрали головою Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) терміном на два роки. За нього проголосували 4 з 5 членів НАЗК.
Переформатування у НАЗК: чи є шанс на оновлення після низки скандалів

Переформатування у НАЗК: чи є шанс на оновлення після низки скандалів 28.03.2018

Наталя Корчак пообіцяла залишити посаду голови НАЗК після завершення терміну її повноважень 28 березня. DW підсумувала досягнення агентства за час її роботи та з'ясовувала, чи зміниться після змін у верхівці його робота.
Іспит зі звітності: як в Україні працює е-декларування

Іспит зі звітності: як в Україні працює е-декларування 12.03.2018

1 квітня в Україні збігає термін подачі щорічної електронної декларації для близько 900 тисяч держслужбовців. Поки що свої звіти здала лише чверть чиновників. Чи встигнуть інші?

НАБУ: електронне декларування на межі зриву (08.02.2018) 08.02.2018

Електронні декларації українських чиновників шокували світ. Тепер цей інструмент боротьби з корупцією під загрозою зриву, заявив директор НАБУ Артем Ситник. А ви як вважаєте?
Через обшуки мін'юст заявив про злочин детективів НАБУ

Через обшуки мін'юст заявив про злочин детективів НАБУ 08.12.2017

Співробітники НАБУ здійснили обшук у приміщенні міністерства юстиції України нібито без постанови суду. Через це відомство звернулося до Генпрокуратури із заявою про злочин. У НАБУ заявляють про законність обшуку.
Скандальне НАЗК: що чекає на українське антикорупційне агентство

Скандальне НАЗК: що чекає на українське антикорупційне агентство 16.11.2017

Національне антикорупційне агентство України лише за кілька днів двічі опинилося в центрі гучного скандалу. Експерти наполягають на перезавантаженні агентства, але самі сумніваються у тому, що це станеться.
Війна антикорупціонерів в Україні. Що стоїть за конфліктом НАБУ та НАЗК

Війна антикорупціонерів в Україні. Що стоїть за конфліктом НАБУ та НАЗК 14.11.2017

У той час, як керівники антикорупційних структур в Україні обмінюються взаємними звинуваченням, експерти попереджають: боротьба з корупцією може перетворитися на механізм політичного тиску.
Антикорупційний ступор, або Що робити з НАЗК

Антикорупційний ступор, або Що робити з НАЗК 01.04.2017

Якщо голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак не піде у відставку, перезавантажувати доведеться усе відомство, вважають опитані DW експерти.
НАЗК не розглядає перенесення крайнього терміну подачі електронних декларацій

НАЗК не розглядає перенесення крайнього терміну подачі електронних декларацій 27.10.2016

Національне агентство з питань запобігання корупції в Україні не розглядає питання про подовження термінів подачі електронних декларацій.
Голова НАЗК заявила про запуск в Україні е-декларування

Голова НАЗК заявила про запуск в Україні е-декларування 01.09.2016

Система була запущена опівночі 1 вересня, до неї були внесені зміни і виправлення. Тепер протягом 60 днів українські чиновники мають подати електронні декларації.
НАЗК запускає електронне декларування з 1 вересня

НАЗК запускає електронне декларування з 1 вересня 31.08.2016

НАЗК остаточно схвалило запуск системи електронного декларування доходів у повноцінному режимі. Нова база вводиться в "промислову експлуатацію" з 00:00 1 вересня.
Держспецзв'язку дала зелене світло електронному декларуванню

Держспецзв'язку дала "зелене світло" електронному декларуванню 31.08.2016

Держспецзв'язку повідомила про усунення недоліків у системі захисту інформації реєстру електронного декларування та передала Нацагентству з питань запобігання корупції необхідний сертифікат.
Гройсман вимагає запустити систему е-декларування в повному режимі з 1 вересня

Гройсман вимагає запустити систему е-декларування в повному режимі з 1 вересня 23.08.2016

За словами українського прем’єра Володимира Гройсмана, в разі невиконання доручення керівники НАЗК та Держспецзв’язку нестимуть персональну відповідальність.
Електронне декларування: фікція для міжнародних партнерів?

Електронне декларування: фікція для міжнародних партнерів? 15.08.2016

В Україні запрацювала система електронного декларуванн статків чиновників. Київ вклався у терміни, які поставили Євросоюз і МВФ. Однак вимоги виконані лише формально, кажуть критики.
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