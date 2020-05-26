Наталія Корчак

Скандальне НАЗК: що чекає на українське антикорупційне агентство

Національне антикорупційне агентство України лише за кілька днів двічі опинилося в центрі гучного скандалу. Експерти наполягають на перезавантаженні агентства, але самі сумніваються у тому, що це станеться.