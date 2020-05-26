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Наталія Корчак - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Наталія Корчак".
Наталія Корчак обіймала посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції з 28 березня 2016 року до 28 березня 2018 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Наталя Корчак пообіцяла залишити посаду голови НАЗК після завершення терміну її повноважень 28 березня. DW підсумувала досягнення агентства за час її роботи та з'ясовувала, чи зміниться після змін у верхівці його робота.