Найсмішніші фото тварин 2021 року

Премію Comedy Wildlife Photography Awards присуджують за найкумедніші фотографії тварин. Переможця буде визначено 21 жовтня. Знімки фіналістів - у фотогалереї DW.
Не смішіть мене!
Премію Comedy Wildlife Photography Awards присуджують з 2015 року. За цей час вона стала всесвітньовідомою подією. "Це дитинча сірого тюленя виплило на кам'янистий берег в Північному Йоркширі і проспало на камені кілька годин, - розповідає фотограф Мартіна Новотна. - Періодично він потягався і позіхав, і раптом у нього на мордочці з'явився такий вираз, ніби він хихикає".
Подвійний ріттбергер у виконанні мулистого стрибуна
Фотоконкурс дозволяє поглянути на природу з гумором, адже з точки зору людини в ній є і чимало дотепних моментів. Цей подвійний ріттбергер у виконанні мулистого стрибуна на очах здивованої публіки фотограф Чу Хань Лінь зазнімкував на Тайвані.
Пристрасний оперний співак
Засновники конкурсу Пол Джойнсон-Хікс і Том Саллі з'ясували, що за допомогою кумедних фотографій тварин можна також вести кампанію за збереження природи. Джойнсон-Хікс багато років знімає диких тварин. Чимало світлин змусили його сміятися на повний голос. Так і народилася ідея конкурсу. Цього гамадрила, що пристрасно співає, фотограф Клеман Гуїнар сфотографував у Саудівській Аравії.
Який прекрасний день!
Цей знімок веселої синьої бабки був зроблений у заповіднику на заході Німеччини. Фото Акселя Бокера (Axel Bocker) відібрали зі семи тисяч надісланих на конкурс. "Це приголомшлива кількість учасників, особливо якщо врахувати, що зйомки проходили під час пандемії", - каже Джойнсон-Хікс. Воно й не дивно, додає він, адже "дика природа справді приголомшлива і весела".
Нумо до води, малюку!
Цього року у фінал конкурсу вийшли 42 знімки. Будь-хто може проголосувати за свого фаворита на сайті Comedy Wildlife Photo Award. Наприклад, за цей знімок, на якому видра вчить своє дитинча плавати, не особливо з ним панькаючись. Фотограф Чи Кі Тео зазнімкував цей суворий виховний стиль у Сінгапурі.
Буу!
Лучний собачка в американському штаті Колорадо зумів приголомшити нападника - білоголового орлана - так, що птах ненадовго відволікся. Чи зумів циноміс втекти в своє лігво - невідомо. Артур Тревіно зазнімкував лише цю сцену.
Прибери камеру, бо матимеш проблеми!
У конкурсі є різні категорії, зокрема, для летючих, наземних і водних тварин. Але навіть якщо білка летить у повітрі, то це все одно наземна тварина. А ось цей хамелеон у Західних Гатах в Індії ясно показує фотографу, що зараз він не налаштований на фотосесію.
Як швидко літо проминуло!
Коли фотограф Джон Спейрс знімав політ голубів на західному узбережжі Шотландії, вітер накрив сухим листком голову одного з птахів. Думка зрозуміла: літо закінчилося, на порозі осінь.
Не здіймайте галас, у мене болить голова
Аніта Росс сфотографувала це дитинча кроликової сови в Каліфорнії. Воно мало такий апатичний вигляд, немов у нього похмілля, сміється вона. Організатори конкурсу Comedy Wildlife Photo Award на своєму сайті демонструють красу природи і закликають до її захисту. Їжте менше м'яса, боріться з вирубкою лісів, не купуйте товари з пластика, кажуть вони.
Ці губи створені для поцілунків
Ця рибка-кузовок біля Карибського острова Кюрасао, здається, хоче поцілувати фотографа. "Я не очікував, що ми зіткнемося з нею, практично, око в око", - каже фотограф Філіп Стар. Переможці конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards 2021 будуть оголошені 21 жовтня 2021 року.
Не смішіть мене!
Премію Comedy Wildlife Photography Awards присуджують з 2015 року. За цей час вона стала всесвітньовідомою подією. "Це дитинча сірого тюленя виплило на кам'янистий берег в Північному Йоркширі і проспало на камені кілька годин, - розповідає фотограф Мартіна Новотна. - Періодично він потягався і позіхав, і раптом у нього на мордочці з'явився такий вираз, ніби він хихикає".
Подвійний ріттбергер у виконанні мулистого стрибуна
Фотоконкурс дозволяє поглянути на природу з гумором, адже з точки зору людини в ній є і чимало дотепних моментів. Цей подвійний ріттбергер у виконанні мулистого стрибуна на очах здивованої публіки фотограф Чу Хань Лінь зазнімкував на Тайвані.
Пристрасний оперний співак
Засновники конкурсу Пол Джойнсон-Хікс і Том Саллі з'ясували, що за допомогою кумедних фотографій тварин можна також вести кампанію за збереження природи. Джойнсон-Хікс багато років знімає диких тварин. Чимало світлин змусили його сміятися на повний голос. Так і народилася ідея конкурсу. Цього гамадрила, що пристрасно співає, фотограф Клеман Гуїнар сфотографував у Саудівській Аравії.
Який прекрасний день!
Цей знімок веселої синьої бабки був зроблений у заповіднику на заході Німеччини. Фото Акселя Бокера (Axel Bocker) відібрали зі семи тисяч надісланих на конкурс. "Це приголомшлива кількість учасників, особливо якщо врахувати, що зйомки проходили під час пандемії", - каже Джойнсон-Хікс. Воно й не дивно, додає він, адже "дика природа справді приголомшлива і весела".
Нумо до води, малюку!
Цього року у фінал конкурсу вийшли 42 знімки. Будь-хто може проголосувати за свого фаворита на сайті Comedy Wildlife Photo Award. Наприклад, за цей знімок, на якому видра вчить своє дитинча плавати, не особливо з ним панькаючись. Фотограф Чи Кі Тео зазнімкував цей суворий виховний стиль у Сінгапурі.
Буу!
Лучний собачка в американському штаті Колорадо зумів приголомшити нападника - білоголового орлана - так, що птах ненадовго відволікся. Чи зумів циноміс втекти в своє лігво - невідомо. Артур Тревіно зазнімкував лише цю сцену.
Прибери камеру, бо матимеш проблеми!
У конкурсі є різні категорії, зокрема, для летючих, наземних і водних тварин. Але навіть якщо білка летить у повітрі, то це все одно наземна тварина. А ось цей хамелеон у Західних Гатах в Індії ясно показує фотографу, що зараз він не налаштований на фотосесію.
Як швидко літо проминуло!
Коли фотограф Джон Спейрс знімав політ голубів на західному узбережжі Шотландії, вітер накрив сухим листком голову одного з птахів. Думка зрозуміла: літо закінчилося, на порозі осінь.
Не здіймайте галас, у мене болить голова
Аніта Росс сфотографувала це дитинча кроликової сови в Каліфорнії. Воно мало такий апатичний вигляд, немов у нього похмілля, сміється вона. Організатори конкурсу Comedy Wildlife Photo Award на своєму сайті демонструють красу природи і закликають до її захисту. Їжте менше м'яса, боріться з вирубкою лісів, не купуйте товари з пластика, кажуть вони.
Ці губи створені для поцілунків
Ця рибка-кузовок біля Карибського острова Кюрасао, здається, хоче поцілувати фотографа. "Я не очікував, що ми зіткнемося з нею, практично, око в око", - каже фотограф Філіп Стар. Переможці конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards 2021 будуть оголошені 21 жовтня 2021 року.