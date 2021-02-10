Найсмішніші фото тварин 2021 року

Не смішіть мене!

Премію Comedy Wildlife Photography Awards присуджують з 2015 року. За цей час вона стала всесвітньовідомою подією. "Це дитинча сірого тюленя виплило на кам'янистий берег в Північному Йоркширі і проспало на камені кілька годин, - розповідає фотограф Мартіна Новотна. - Періодично він потягався і позіхав, і раптом у нього на мордочці з'явився такий вираз, ніби він хихикає".