 Найсмішніші фото тварин 2021 року | Усі медіаформати | DW | 08.09.2021

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Найсмішніші фото тварин 2021 року

Премію Comedy Wildlife Photography Awards присуджують за найкумедніші фотографії тварин. Переможця буде визначено 21 жовтня. Знімки фіналістів - у фотогалереї DW.

  • Дитинча сірого тюленя

    Не смішіть мене!

    Премію Comedy Wildlife Photography Awards присуджують з 2015 року. За цей час вона стала всесвітньовідомою подією. "Це дитинча сірого тюленя виплило на кам'янистий берег в Північному Йоркширі і проспало на камені кілька годин, - розповідає фотограф Мартіна Новотна. - Періодично він потягався і позіхав, і раптом у нього на мордочці з'явився такий вираз, ніби він хихикає".

  • Подвійний ріттбергер у виконанні мулистого стрибуна

    Подвійний ріттбергер у виконанні мулистого стрибуна

    Фотоконкурс дозволяє поглянути на природу з гумором, адже з точки зору людини в ній є і чимало дотепних моментів. Цей подвійний ріттбергер у виконанні мулистого стрибуна на очах здивованої публіки фотограф Чу Хань Лінь зазнімкував на Тайвані.

  • Пристрасний оперний співак

    Пристрасний оперний співак

    Засновники конкурсу Пол Джойнсон-Хікс і Том Саллі з'ясували, що за допомогою кумедних фотографій тварин можна також вести кампанію за збереження природи. Джойнсон-Хікс багато років знімає диких тварин. Чимало світлин змусили його сміятися на повний голос. Так і народилася ідея конкурсу. Цього гамадрила, що пристрасно співає, фотограф Клеман Гуїнар сфотографував у Саудівській Аравії.

  • Синя бабка

    Який прекрасний день!

    Цей знімок веселої синьої бабки був зроблений у заповіднику на заході Німеччини. Фото Акселя Бокера (Axel Bocker) відібрали зі семи тисяч надісланих на конкурс. "Це приголомшлива кількість учасників, особливо якщо врахувати, що зйомки проходили під час пандемії", - каже Джойнсон-Хікс. Воно й не дивно, додає він, адже "дика природа справді приголомшлива і весела".

  • Нумо до води, малюку!

    Нумо до води, малюку!

    Цього року у фінал конкурсу вийшли 42 знімки. Будь-хто може проголосувати за свого фаворита на сайті Comedy Wildlife Photo Award. Наприклад, за цей знімок, на якому видра вчить своє дитинча плавати, не особливо з ним панькаючись. Фотограф Чи Кі Тео зазнімкував цей суворий виховний стиль у Сінгапурі.

  • Лучний собачка і орлан

    Буу!

    Лучний собачка в американському штаті Колорадо зумів приголомшити нападника - білоголового орлана - так, що птах ненадовго відволікся. Чи зумів циноміс втекти в своє лігво - невідомо. Артур Тревіно зазнімкував лише цю сцену.

  • Хамелеон у Західних Гатах в Індії

    Прибери камеру, бо матимеш проблеми!

    У конкурсі є різні категорії, зокрема, для летючих, наземних і водних тварин. Але навіть якщо білка летить у повітрі, то це все одно наземна тварина. А ось цей хамелеон у Західних Гатах в Індії ясно показує фотографу, що зараз він не налаштований на фотосесію.

  • Голуб на західному узбережжі Шотландії

    Як швидко літо проминуло!

    Коли фотограф Джон Спейрс знімав політ голубів на західному узбережжі Шотландії, вітер накрив сухим листком голову одного з птахів. Думка зрозуміла: літо закінчилося, на порозі осінь.

  • Не здіймайте галас, у мене болить голова

    Не здіймайте галас, у мене болить голова

    Аніта Росс сфотографувала це дитинча кроликової сови в Каліфорнії. Воно мало такий апатичний вигляд, немов у нього похмілля, сміється вона. Організатори конкурсу Comedy Wildlife Photo Award на своєму сайті демонструють красу природи і закликають до її захисту. Їжте менше м'яса, боріться з вирубкою лісів, не купуйте товари з пластика, кажуть вони.

  • Рибка-кузовок

    Ці губи створені для поцілунків

    Ця рибка-кузовок біля Карибського острова Кюрасао, здається, хоче поцілувати фотографа. "Я не очікував, що ми зіткнемося з нею, практично, око в око", - каже фотограф Філіп Стар. Переможці конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards 2021 будуть оголошені 21 жовтня 2021 року.


  • Дитинча сірого тюленя

    Не смішіть мене!

    Премію Comedy Wildlife Photography Awards присуджують з 2015 року. За цей час вона стала всесвітньовідомою подією. "Це дитинча сірого тюленя виплило на кам'янистий берег в Північному Йоркширі і проспало на камені кілька годин, - розповідає фотограф Мартіна Новотна. - Періодично він потягався і позіхав, і раптом у нього на мордочці з'явився такий вираз, ніби він хихикає".

  • Подвійний ріттбергер у виконанні мулистого стрибуна

    Подвійний ріттбергер у виконанні мулистого стрибуна

    Фотоконкурс дозволяє поглянути на природу з гумором, адже з точки зору людини в ній є і чимало дотепних моментів. Цей подвійний ріттбергер у виконанні мулистого стрибуна на очах здивованої публіки фотограф Чу Хань Лінь зазнімкував на Тайвані.

  • Пристрасний оперний співак

    Пристрасний оперний співак

    Засновники конкурсу Пол Джойнсон-Хікс і Том Саллі з'ясували, що за допомогою кумедних фотографій тварин можна також вести кампанію за збереження природи. Джойнсон-Хікс багато років знімає диких тварин. Чимало світлин змусили його сміятися на повний голос. Так і народилася ідея конкурсу. Цього гамадрила, що пристрасно співає, фотограф Клеман Гуїнар сфотографував у Саудівській Аравії.

  • Синя бабка

    Який прекрасний день!

    Цей знімок веселої синьої бабки був зроблений у заповіднику на заході Німеччини. Фото Акселя Бокера (Axel Bocker) відібрали зі семи тисяч надісланих на конкурс. "Це приголомшлива кількість учасників, особливо якщо врахувати, що зйомки проходили під час пандемії", - каже Джойнсон-Хікс. Воно й не дивно, додає він, адже "дика природа справді приголомшлива і весела".

  • Нумо до води, малюку!

    Нумо до води, малюку!

    Цього року у фінал конкурсу вийшли 42 знімки. Будь-хто може проголосувати за свого фаворита на сайті Comedy Wildlife Photo Award. Наприклад, за цей знімок, на якому видра вчить своє дитинча плавати, не особливо з ним панькаючись. Фотограф Чи Кі Тео зазнімкував цей суворий виховний стиль у Сінгапурі.

  • Лучний собачка і орлан

    Буу!

    Лучний собачка в американському штаті Колорадо зумів приголомшити нападника - білоголового орлана - так, що птах ненадовго відволікся. Чи зумів циноміс втекти в своє лігво - невідомо. Артур Тревіно зазнімкував лише цю сцену.

  • Хамелеон у Західних Гатах в Індії

    Прибери камеру, бо матимеш проблеми!

    У конкурсі є різні категорії, зокрема, для летючих, наземних і водних тварин. Але навіть якщо білка летить у повітрі, то це все одно наземна тварина. А ось цей хамелеон у Західних Гатах в Індії ясно показує фотографу, що зараз він не налаштований на фотосесію.

  • Голуб на західному узбережжі Шотландії

    Як швидко літо проминуло!

    Коли фотограф Джон Спейрс знімав політ голубів на західному узбережжі Шотландії, вітер накрив сухим листком голову одного з птахів. Думка зрозуміла: літо закінчилося, на порозі осінь.

  • Не здіймайте галас, у мене болить голова

    Не здіймайте галас, у мене болить голова

    Аніта Росс сфотографувала це дитинча кроликової сови в Каліфорнії. Воно мало такий апатичний вигляд, немов у нього похмілля, сміється вона. Організатори конкурсу Comedy Wildlife Photo Award на своєму сайті демонструють красу природи і закликають до її захисту. Їжте менше м'яса, боріться з вирубкою лісів, не купуйте товари з пластика, кажуть вони.

  • Рибка-кузовок

    Ці губи створені для поцілунків

    Ця рибка-кузовок біля Карибського острова Кюрасао, здається, хоче поцілувати фотографа. "Я не очікував, що ми зіткнемося з нею, практично, око в око", - каже фотограф Філіп Стар. Переможці конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards 2021 будуть оголошені 21 жовтня 2021 року.


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