НАБУ затримало екссуддю Миколу Чауса

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди. Про це НАБУ повідомило ввечері у вівторок, 3 серпня.

Йому вручено клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення щодо якого має 4 серпня ухвалити Вищий антикорупційний суд України. До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Більше НАБУ інформації не надало з огляду на таємницю слідства.

Напередодні Офіс генпрокурора повідомив, що Чаус одночасно є і підозрюваним, і потерпілим. Зокрема, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі суддею Чаусом. В ньому він є підозрюваним і щодо нього суд у 2017 році заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Водночас головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом викрадення Чауса під час його перебування за кордоном, а також незаконного переправлення його через державний кордон України.

Ймовірне викрадення Чауса у Кишиневі

Нагадаємо, у 2016 році українські правоохоронці затримали Миколу Чауса на ймовірному хабарі у 150 тисяч доларів. Під час обшуків з'ясувалося, що гроші було покладено у скляні банки, які закопано на городі. Поки з нього не зняли суддівський імунітет, Чаус залишив територію України, вилетівши приватним літаком до Молдови. Чауса оголосили в національний і міжнародний розшук. В Україні йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

Наприкінці 2016 року Чаус попросив політичного притулку в Молдові. Утім, у наданні притулку йому було відмовлено - остаточно у березні 2021 року. На початку квітня з'явилося повідомлення про зникнення Чауса та ймовірне його викрадення.

Поява Чауса в Україні

30 липня деякі українські ЗМІ повідомили про те, що викраденого у Молдові екссуддю Чауса нібито знайшли в селі Мазурівка у Вінницькій області. За цією інформацією, його виявив сільський староста, який повідомив про це правоохоронцям.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро України повідомило, що українські правоохоронці затримали Миколу Чауса, але після цього вони не виходили на зв'язок із детективами НАБУ. Там закликали дотримуватися закону та передати Чауса представникам НАБУ.

Своєю чергою в СБУ повідомили, що Чаус сам звернувся до співробітників Служби безпеки України із заявою про викрадення і позбавлення волі.