На затонулому біля берегів Туреччини судні перебували десятеро українців

На борту судна Arvin, яке у неділю, 17 січня, затонуло біля берегів Туреччини, перебували 12 членів екіпажу, десятеро з них - громадяни України, повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Як зазначив Ніколенко, українські консули вирушили в порт Айдин для надання консульської допомоги.

За даними турецького агентства Anadolu, яке посилається на губернатора турецької провінції Бартин Сінана Гюнера, виявлено тіла вже трьох загиблих. Шістьох моряків змогли врятувати, пошукові роботи тривають. За інформацією міністерства транспорту та інфраструктури Туреччини, всі шестеро врятованих є громадянами України.

Утім, Олег Ніколенко зазначив, що серед врятованих - п'ятеро українців та один іноземець.

Раніше у російському Росморрічфлоті повідомили, що на борту судна перебували також двоє громадян Росії.

Суховантаж Arvin затонув біля берегів Туреччини 17 січня. За даними міністерства транспорту Туреччини, судно кинуло якір біля порту Бартин через погану погоду, а потім розвалилось на дві частини та затонуло.

У Росморрічфлоті повідомили, що судновласником затонулого судна є українська компанія Arvin Shipping LTD. Утім, за даними порталу Vesselfinder, судно Arvin (номер IMO 8874316) ходило під прапором Палау з 2016 року, судновласником є компанія Arvin Sg Ltd. Судно 1975 року побудови приписано до порту Малакаль. Згідно з іншими даними, оператором судна є українська компанія Tesoro Marine LLC.

У турецький порт Бартин судно прийшло з грузинського порту Поті, наступним портом його заходу був визначений Бургас (Болгарія). До 1992 року ходило під російським прапором, судновласником було "Біломорсько-Онезьке пароплавство". Пізніше суховантаж перейшов іншим судновласникам і ходив під прапорами Мальти і Камбоджі.