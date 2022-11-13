На виборах президента Словенії перемагає Наташа Пірц Мусар

Незалежна кандидатка, адвокатка Наташа Пірц Мусар стане першою жінкою-президенткою Словенії, вона набирає понад 53 відсотки голосів. Пірц Мусар у 2016 році була адвокаткою Меланії Трамп.

У другому турі президентських виборів у Словенії, який відбувся у неділю, 13 листопада, перемагає безпартійна кандидатка, адвокатка Наташа Пірц Мусар, яка дотримується лівоцентристських поглядів. Після опрацювання 89,96 відсотка бюлетенів вона набирає 53,91 відсотка голосів, її суперник, колишній глава МЗС, депутат від правоцентристської Словенської демократичної партії Анже Логар - 46,09 відсотка, повідомляється на офіційному сайті словенської виборчої комісії.

Явка на вибори у другому турі склала 44,08 відсотка із майже 1,7 мільйона виборців.

Таким чином 54-річна Пірц Мусар стане першою жінкою-президенткою Словенії. У 2004-2014 роках вона обіймала посаду омбудсмена з питань свободи ЗМІ. Як адвокатка займалася питаннями захисту приватного життя та вільного доступу до інформації. Найвідомішою її клієнткою була дружина Дональда Трампа Меланія, яка у 2016 році вела судову тяжбу проти словенського таблоїда, а також словенських та хорватських компаній, які використовували її ім'я в рекламних цілях без її дозволу. Процес закінчився перемогою Трамп.

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У першому турі лідером був Логар

У першому турі жоден із кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів. За підсумками першого туру, який пройшов 23 жовтня, кандидат правої опозиції Логар отримав близько 34 відсотків голосів, Пірц Мусар - майже 27 відсотків. Третє місце посів депутат Європарламенту, кандидат від партії "Соціальні демократи" та руху "Свобода" Мілан Брглез, який набрав 15,4 відсотка голосів. У виборах взяли участь сім кандидатів.

Новий глава держави має вступити на посаду 23 грудня, коли закінчиться п'ятирічний мандат нинішнього президента Словенії Борута Пахора. Словенія - парламентська республіка, президент країни виконує радше представницькі функції.