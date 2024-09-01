На Камчатці через добу знайшли уламки зниклого Мі-8

У неділю, 1 вересня, через добу після зникнення на Камчатці знайшли уламки російського вертольота Мі-8 авіакомпанії "Витязь-Аеро", повідомило регіональне управління міністерства надзвичайних ситуацій РФ.

За його інформацією, гелікоптер розбився, врізавшись у пагорби. Уламки виявили з повітря на висоті близько 900 метрів над рівнем моря приблизно в тому місці, звідки екіпаж востаннє виходив на зв'язок.

Ніхто не вижив

На борту перебували 22 людини - троє членів екіпажу і 19 пасажирів, серед яких - фінансовий директор Російського футбольного союзу Арсеній Замятін із дружиною, які прилетіли у відпустку. За даними оперативних служб, унаслідок аварії ніхто не вижив.

За інформацією розслідувального видання The Insider, компанія "Витязь-Аеро", якій належав гелікоптер, неодноразово порушувала стандарти виконання польотів на Мі-8 і його модифікаціях, визначені посібником із льотної експлуатації. Через це вже траплялися аварії: наприклад, у серпні 2021 року вертоліт Мі-8 "Витязь-Аеро" з 13 туристами та трьома членами екіпажу затонув в озері на території Кроноцького заповідника, тоді загинули вісім осіб.