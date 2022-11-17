Катар

На цих стадіонах відбуватимуться матчі ЧС-2022 в Катарі

Штефані Артс

2 год. тому 2 год. тому

Коли Катар подавав заявку на проведення ЧС з футболу серед чоловіків у 2022 році, він планував проводити змагання на 12 стадіонах. Нині їх тільки вісім. Шість є новобудовами з частково нетрадиційним дизайном.