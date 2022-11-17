Міжнародний стадіон ХаліфаФото: Christian Charisius/picture alliance/dpa
Катар
На цих стадіонах відбуватимуться матчі ЧС-2022 в Катарі
Штефані Артс
2 год. тому
Коли Катар подавав заявку на проведення ЧС з футболу серед чоловіків у 2022 році, він планував проводити змагання на 12 стадіонах. Нині їх тільки вісім. Шість є новобудовами з частково нетрадиційним дизайном.
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