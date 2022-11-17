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Міжнародний стадіон Халіфа
Міжнародний стадіон ХаліфаФото: Christian Charisius/picture alliance/dpa
Катар

На цих стадіонах відбуватимуться матчі ЧС-2022 в Катарі

Штефані Артс
2 год. тому

Коли Катар подавав заявку на проведення ЧС з футболу серед чоловіків у 2022 році, він планував проводити змагання на 12 стадіонах. Нині їх тільки вісім. Шість є новобудовами з частково нетрадиційним дизайном.

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